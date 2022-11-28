Просто та смачно. Рецепт поживного пирога з капустою

Типово осінньо-зимовий рецепт, коли хочеться побалувати себе чимось поживним.

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Пироги може і не найдієтичніша їжа, але коли на вулиці йде сніг, то завжди хочеться побалувати себе чимось з тіста з начинкою. Пиріг із капустою — саме така страва.

Урожай капусти зібраний, холоди настали, а отже, саме час готувати поживний і смачний пиріг, який смачний і гарячим, і холодним, вранці до чаю. Але є небезпека, що до сніданку нічого не залишиться.

Пиріг із капустою

Інгредієнти:

невелика головка білокачанної капусти;

оливкова олія — 50 мл;

два яйця;

вершкове масло — 270 г;

молоко — 400 мл;

велика сіль — 1,5 ст. л.;

борошно — 500 г;

цукор — 2 ст.

свіжі дріжджі — 22 г.

Спочатку готуємо тісто. Борошно змішати з половиною столової ложки солі, цукром і дріжджами. Додати 250 г вершкового масла кімнатної температури та перемішати руками, поки не утвориться крихта. Додаємо 250 мл молока та замішуємо тісто. Коли тісто готове — відставляємо його щонайменше на пів години в тепло, щоб воно піднялося.

Тепер готуємо начинку. Вона має вийти ніжною. Тонко шаткуємо капусту, перемішуємо зі столовою ложкою великої солі. Робити це краще руками, начебто ви замішували тісто. Після заливаємо капусту окропом, даємо постояти хвилин десять і зливаємо воду. Віджимаємо всю рідину й тушкуємо капусту в глибокій сковороді на суміші оливкової та вершкової олії, її варто взяти приблизно 20 грамів, вона в начинці потрібно для пом'якшення смаку. Тушкуємо на сильному вогні десять хвилин, після чого додаємо півсклянки молока і прибираємо вогонь до слабкого. Епізод із молоком можна пропустити. Тоді капусту потрібно протушкувати довше.

Але якщо молоко таки використовуємо, то тушкуємо капусту на слабкому вогні приблизно 20 хвилин, постійно помішуючи. У фіналі пробуємо на смак і досолюємо, якщо потрібно. Коли капуста готова — вимикаємо вогонь і нехай охолоне начинка.

Варимо круто яйця і дрібно рубаємо.

Тісто, що піднялося, розділяємо на дві частини і розкатуємо в тонкі пласти. Кладемо один пласт на лист, застелений пергаментом.

Зверху рівномірно розподіляємо тушковану капусту та варені яйця, закриваємо зверху іншим пластом і защипуємо краї.

Проколюємо верхній шар тіста виделкою, щоб пару було куди виходити. Розігріваємо духовку до 180 градусів, і печемо щонайменше пів години, поки верх не зарум'яниться.

Крім пирога з капустою, ви можете спекти класичний десерт — тертий пиріг із варенням і секретним інгредієнтом, який зробить тісто дуже хрумким.