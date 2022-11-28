Рецепт тертого пирога із секретним інгредієнтом, який робить тісто хрустким
Тертий пиріг із джемом, або варенням — це простий класичний рецепт, який завжди виходить смачним, але його можна покращити.
Тертий пиріг — це, мабуть, найсмачніший простий і доступний рецепт домашньої випічки. Його готують з будь-яким джемом, або варенням, аби воно було густим і не розтікалося.
І спекти цей пиріг вдається навіть тим, хто тільки пробує себе у випічці. Рецепт дуже простий, але можна покращити, додавши секретний інгредієнт. Як не дивно, це майонез. І, як запевняє кулінарна блогерка Тетяна Юшина, котра й опублікувала рецепт тертого пирога в Instagram, пиріг виходить хрустким і дуже смачним.
Тертий пиріг
Інгредієнти:
- борошно — 350 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- вершкове масло — 200 г;
- цукор — 100 г;
- одне яйце;
- майонез — 1 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- варення чи джем — 250 г.
Просійте борошно в миску, додайте до нього соду і перемішайте. Натріть холодне вершкове масло в борошно на великій тертці.
В окремій мисці змішайте яйце, цукор, майонез і лимонний сік.
Додайте цю суміш у борошно з маслом. Спершу перемішайте тісто ложкою, а коли воно схопиться, вимішуйте руками. Коли воно буде готове — третину тіста загорніть у плівку та відправте в морозилку. Його ми і будемо натирати у фіналі.
Тісто, що залишилося, розкатайте в тонкий прямокутник, покладіть зверху варення, або джем і натріть зверху те тісто, що встигло підморозитися в морозилці.
Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно пів години.
Також майонез можна замінити сметаною, а замість джему додати макову начинку. І пам'ятайте, джем, або варення мають бути густими. Також непоганий тертий пиріг виходить із повидлом.
Також ви можете приготувати класичний шоколадний торт "Нахабний банан" із бананами. Торт за класичним рецептом виходить ніжним і дуже смачним.