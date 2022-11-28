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Рецепт тертого пирога із секретним інгредієнтом, який робить тісто хрустким

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Фото: Скріншот | Тертий пиріг найкраще виходить зі смородиновим джемом

Тертий пиріг із джемом, або варенням — це простий класичний рецепт, який завжди виходить смачним, але його можна покращити.

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Тертий пиріг — це, мабуть, найсмачніший простий і доступний рецепт домашньої випічки. Його готують з будь-яким джемом, або варенням, аби воно було густим і не розтікалося.

І спекти цей пиріг вдається навіть тим, хто тільки пробує себе у випічці. Рецепт дуже простий, але можна покращити, додавши секретний інгредієнт. Як не дивно, це майонез. І, як запевняє кулінарна блогерка Тетяна Юшина, котра й опублікувала рецепт тертого пирога в Instagram, пиріг виходить хрустким і дуже смачним.

Тертий пиріг

Інгредієнти:

  • борошно — 350 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло — 200 г;
  • цукор — 100 г;
  • одне яйце;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • варення чи джем — 250 г.

Просійте борошно в миску, додайте до нього соду і перемішайте. Натріть холодне вершкове масло в борошно на великій тертці.

В окремій мисці змішайте яйце, цукор, майонез і лимонний сік.

Додайте цю суміш у борошно з маслом. Спершу перемішайте тісто ложкою, а коли воно схопиться, вимішуйте руками. Коли воно буде готове — третину тіста загорніть у плівку та відправте в морозилку. Його ми і будемо натирати у фіналі.

Тісто, що залишилося, розкатайте в тонкий прямокутник, покладіть зверху варення, або джем і натріть зверху те тісто, що встигло підморозитися в морозилці.

Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно пів години.

Також майонез можна замінити сметаною, а замість джему додати макову начинку. І пам'ятайте, джем, або варення мають бути густими. Також непоганий тертий пиріг виходить із повидлом.

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