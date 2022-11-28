Рецепт тертого пирога с секретным ингредиентом, который делает тесто хрустящим

Тертый пирог с джемом, или вареньем – это простой классический рецепт, который всегда получается вкусным, но его можно улучшить.

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Тертый пирог – это, пожалуй, самый вкусный простой и доступный рецепт домашней выпечки. Его готовят с любым джемом, или вареньем, лишь бы оно было густым и не растекалось.

И испечь этот пирог удается даже тем, кто только пробует себя в выпечке. Рецепт очень прост, но его можно улучшить, добавив секретный ингредиент. Как не странно, это майонез. И, как заверяет кулинарный блогер Татьяна Юшина, которая и опубликовала рецепт тертого пирога в Instagram, пирог получается хрустящим и очень вкусным.

Тертый пирог

Ингредиенты:

мука – 350 гр;

сода – 0,5 ч. л.;

сливочное масло – 200 гр;

сахар – 100 гр;

одно яйцо;

майонез – 1 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

варенье, или джем – 250 гр.

Просейте муку в миску, добавьте к ней соду и перемешайте. Натрите холодное сливочное масло в муку на крупной терке.

В отдельной миске смешайте яйцо, сахар, майонез и лимонный сок.

Добавьте эту смесь в муку с маслом. Сначала перемешайте тесто ложкой, а когда оно схватится, вымешивайте руками. Когда оно будет готово – треть теста заверните в пленку и отправьте в морозилку. Его мы и будем натирать в финале.

Оставшееся тесто раскатайте в тонкий прямоугольник, положите сверху варенье, или джем и натрите сверху то тесто, что успело подморозится в морозилке.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около получаса.

Также майонез можно заменить сметаной, а вместо джема добавить маковую начинку. И помните, джем, или варенье должны быть густыми. Также неплохо тертый пирог получается с повидлом.

Также вы можете приготовить классический шоколадный торт "Нахальный банан" с бананами. Торт по классическому рецепту получается нежным и очень вкусным.