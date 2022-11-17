Классический рецепт. Как приготовить шоколадный торт "Нахальный банан"
Влажный шоколадный бисквит и нежная начинка в сочетании создают неповторимый вкус.
Торт "Нахальный банан" – это классика десертов. Влажный шоколадный бисквит, карамельный мусс и бананы вместе создают неповторимый вкус. Торт получается очень нежным и вкусным. А еще его довольно просто приготовить.
Интересный факт, желатин в крем начали добавлять кулинары из кондитерских, чтобы торт лучше держал форму, так что если вы готовите торт для себя, то этим ингредиентом можно пренебречь.
Торт "Нахальный банан"
Ингредиенты:
Для шоколадного бисквита:⠀
- Мука — 200 гр.;⠀
- Разрыхлитель — 2 ч.л.;⠀
- Сода – на кончике чайной ложки;⠀
- Сахар – 180 гр. и 45 гр.;⠀
- Растительное масло — 125 мл.⠀
- Какао — 60 гр.;⠀
- Вода — 175 мл.;⠀
- Восемь яичных белков; ⠀
- Пять яичных желтков;
Для мусса:⠀
- 1 банка вареной сгущенки (можно сделать ее и самому, но лучше купить);
- Маскарпоне — 250 гр.;⠀
- Сливки 33% — 350 гр.;⠀
- Желатин – 12 гр.;⠀
- Вода – 60 мл.;⠀
- Бананы.⠀
Для бисквита растворите какао в кипятке и остудите. Соедините сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду и 180 гр. сахара. Желтки взбейте до белого пышного состояния, постепенно добавьте растительное масло, постоянно взбивая.
Добавьте какао, перемешайте и соедините с сухими ингредиентами. Отдельно взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя 45 гр. сахара.
Аккуратно соедините белки с общей массой. Тесто переложите в форму, диаметром 20-21 см, застеленную пергаментом. Выпекайте при 160 градусах примерно 50 мин.
Бисквит остудите и разрежьте на четыре коржа.
Для мусса залейте желатин холодной водой и оставьте десять минут. Соедините вареную сгущенку с маскарпоне и хорошенько взбейте.
Пару ложек этой массы добавьте в набухший желатин, растворите в микроволновке и соедините с остальным муссом.
Отдельно взбейте сливки до мягких пиков, добавьте к муссу и аккуратно перемешайте лопаткой до однородного состояния.⠀
Теперь пора собирать торт. На нижний бисквитный корж выложите мусс и разложите банан, порезанный кружочками, накройте коржом и продолжайте, пока коржи не закончатся.
Уберите торт в холодильник минимум на четыре часа, чтобы коржи пропитались.
Напомним, вы также можете приготовить простой торт "Бедный студент" из доступных и недорогих ингредиентов.