Классический рецепт. Как приготовить шоколадный торт "Нахальный банан"

Влажный шоколадный бисквит и нежная начинка в сочетании создают неповторимый вкус.

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Торт "Нахальный банан" – это классика десертов. Влажный шоколадный бисквит, карамельный мусс и бананы вместе создают неповторимый вкус. Торт получается очень нежным и вкусным. А еще его довольно просто приготовить.

Интересный факт, желатин в крем начали добавлять кулинары из кондитерских, чтобы торт лучше держал форму, так что если вы готовите торт для себя, то этим ингредиентом можно пренебречь.

Торт "Нахальный банан"

Ингредиенты:

Для шоколадного бисквита:⠀

Мука — 200 гр.;⠀

Разрыхлитель — 2 ч.л.;⠀

Сода – на кончике чайной ложки;⠀

Сахар – 180 гр. и 45 гр.;⠀

Растительное масло — 125 мл.⠀

Какао — 60 гр.;⠀

Вода — 175 мл.;⠀

Восемь яичных белков; ⠀

Пять яичных желтков;

Для мусса:⠀

1 банка вареной сгущенки (можно сделать ее и самому, но лучше купить);

Маскарпоне — 250 гр.;⠀

Сливки 33% — 350 гр.;⠀

Желатин – 12 гр.;⠀

Вода – 60 мл.;⠀

Бананы.⠀

Для бисквита растворите какао в кипятке и остудите. Соедините сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду и 180 гр. сахара. Желтки взбейте до белого пышного состояния, постепенно добавьте растительное масло, постоянно взбивая.

Добавьте какао, перемешайте и соедините с сухими ингредиентами. Отдельно взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя 45 гр. сахара.

Аккуратно соедините белки с общей массой. Тесто переложите в форму, диаметром 20-21 см, застеленную пергаментом. Выпекайте при 160 градусах примерно 50 мин.

Бисквит остудите и разрежьте на четыре коржа.

Для мусса залейте желатин холодной водой и оставьте десять минут. Соедините вареную сгущенку с маскарпоне и хорошенько взбейте.

Пару ложек этой массы добавьте в набухший желатин, растворите в микроволновке и соедините с остальным муссом.

Отдельно взбейте сливки до мягких пиков, добавьте к муссу и аккуратно перемешайте лопаткой до однородного состояния.⠀

Теперь пора собирать торт. На нижний бисквитный корж выложите мусс и разложите банан, порезанный кружочками, накройте коржом и продолжайте, пока коржи не закончатся.

Уберите торт в холодильник минимум на четыре часа, чтобы коржи пропитались.

Напомним, вы также можете приготовить простой торт "Бедный студент" из доступных и недорогих ингредиентов.