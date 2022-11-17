Еда
Простой и вкусный рецепт торта "Бедный студент"
Виктория Сытняк
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Даже во взрослой жизни мы всегда вспоминаем школьные и студенческие годы, наполненные приключениями и весельем.
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Студенческая жизнь почему-то ассоциируется с нищетой. Однако она всегда веселая и сладкая. Таков и наш торт "Студент" — с минимумом ингредиентов получаем вкусный десерт.
Ингредиенты:
· 1 стакан кефира
· 0,5 стакана сахара
· 2 ст. л. масла
· 2 ст. л. варенья
· 1 ч. л. соды
· 2 стакана муки
· 2 яйца
· крем
Для начала соду нужно погасить уксусом.
После этого смешиваем основные ингредиенты: кефир, сахар, растительное масло, варенье (любое), погашенную соду, муку и яйца. Все хорошо смешиваем блендером и отправляем в формочки в духовку. Выпекаем 30-35 минут.
Перед подачей на стол нужно смазать кремом.
Напомним, как приготовить вкусное печенье из банана.