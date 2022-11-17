Простой и вкусный рецепт торта "Бедный студент"

Даже во взрослой жизни мы всегда вспоминаем школьные и студенческие годы, наполненные приключениями и весельем.

Related video

Студенческая жизнь почему-то ассоциируется с нищетой. Однако она всегда веселая и сладкая. Таков и наш торт "Студент" — с минимумом ингредиентов получаем вкусный десерт.

Ингредиенты:

· 1 стакан кефира

· 0,5 стакана сахара

· 2 ст. л. масла

· 2 ст. л. варенья

· 1 ч. л. соды

· 2 стакана муки

· 2 яйца

· крем

Для начала соду нужно погасить уксусом.

После этого смешиваем основные ингредиенты: кефир, сахар, растительное масло, варенье (любое), погашенную соду, муку и яйца. Все хорошо смешиваем блендером и отправляем в формочки в духовку. Выпекаем 30-35 минут.

Перед подачей на стол нужно смазать кремом.

Напомним, как приготовить вкусное печенье из банана.