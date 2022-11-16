Банановые нотки. Рецепт вкусного печенья от Евгения Клопотенко

Всего несколько простых ингредиентов и немного времени — и вы получите очень вкусный десерт.

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Банан в выпечке делает ее очень нежной и ароматной. О рецепте приготовления вкусного печенья из банана рассказывает шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

150 г сливочного масла 82,5%

280 г муки

100 г сахара

2 яйца

5 г ванильного сахара

1 большой банан

1 ч. л. разрыхлителя

80 г темного шоколада

Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. Тем временем, наше масло должно быть комнатной температуры, а не сразу из холодильника. Однако шоколад следует положить в морозильную камеру, чтобы он лучше терся.

Кладем сливочное масло в миску, куда добавляем еще 100 г сахара и ванильный сахар. Все это хорошо взбиваем миксером, добавляя по одному яйцу.

Затем чистим банан и разминаем его вилкой до вида пюре. Добавляем его в нашу смесь и снова все хорошо мешаем.

Смешиваем нашу муку и разрыхлитель. Пересыпаем смесь в тесто. Снова мешаем и добавляем 80 г темного, уже потертого шоколада.

После всех необходимых шагов тесто выкладываем ложкой на противень, застеленный пергаментом, и печем в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Оно должно приобрести золотистый оттенок. После приготовления разрешите печенью немного остыть.

Напомним, как приготовить вкусное печенье из фасоли.