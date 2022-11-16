Бананові нотки. Рецепт смачного печива від Євгена Клопотенка

Усього кілька простих інгредієнтів та трохи часу — і ви отримаєте найсмачніший десерт.

Related video

Банан у випічці робить її дуже ніжною та ароматною. Про рецепт приготування смачного печива з банану розповідає шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

150 г вершкового масла 82,5%

280 г борошна

100 г цукру

2 яйця

5 г ванільного цукру

1 великий банан

1 ч. л. розпушувача

80 г темного шоколаду

Для початку розігріваємо духовку до 180 градусів. Тим часом наше масло повинне бути кімнатної температури, а не зразу з холодильника. Проте шоколад варто покласти у морозильну камеру, аби він краще терся.

Перекладаємо вершкове масло в миску, куди також додаємо 100 г цукру та ванільний цукор. Усе це гарно збиваємо міксером, додаючи по одному яйцю.

Потім чистимо банан та розминаємо його виделкою до вигляду пюре. Додаємо його в нашу суміш та знову все гарно мішаємо.

Змішуємо наше борошно та розпушувач. Пересипаємо суміш у тісто. Знову мішаємо та додаємо 80 г темного, вже потертого шоколаду.

Після всіх необхідних кроків тісто викладаємо ложкою на деко, застелене пергаментом, та печемо протягом 15 хвилин за температури 180 градусів. Воно повинне набути золотистого відтінку. Після приготування дозвольте печиву трохи охолонути.

Нагадаємо, як приготувати смачне печиво з квасолі.