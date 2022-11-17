Їжа
Простий та смачний рецепт торту "Бідний студент"
Вікторія Ситняк
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Навіть у дорослому житті ми завжди згадуємо шкільні та студентські роки, які були наповнені пригодами та веселощами.
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Студентське життя чомусь асоціюється з бідністю. Проте воно завжди веселе та солодке. Такий і наш торт "Студент" — з мінімумом інгредієнтів отримуємо смачний десерт.
Інгредієнти:
· 1 стакан кефіру
· 0,5 стакану цукру
· 2 ст. л. олії
· 2 ст. л. варення
· 1 ч. л. соди
· 2 стакани муки
· 2 яйця
· Крем
Для початку соду потрібно погасити оцтом.
Після цього змішуємо основні інгредієнти: кефір, цукор, олію, варення (будь-яке), погашену соду, муку та яйця. Усе гарно змішуємо блендером та відправляємо у формочках в духовку. Випікаємо 30-35 хвилин.
Перед подачею на стіл потрібно змастити кремом.
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