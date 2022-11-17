Класичний рецепт. Як приготувати шоколадний торт "Нахабний банан"
Вологий шоколадний бісквіт та ніжна начинка у поєднанні створюють неповторний смак.
Торт "Нахабний банан" — це класика десертів. Вологий шоколадний бісквіт, карамельний мус та банани разом створюють неповторний смак. Торт виходить дуже ніжним та смачним. А ще досить просто його приготувати.
Цікавий факт, желатин у крем почали додавати кулінари з кондитерських, щоб торт краще тримав форму, тому якщо ви готуєте торт для себе, то цим інгредієнтом можна знехтувати.
Торт "Нахабний банан"
Складові:
Для шоколадного бісквіта:⠀
- Борошно — 200 г;
- Розпушувач — 2 ч. л;
- Сода — на кінчику чайної ложки;⠀
- Цукор — 180 г та 45 г;⠀
- Олія — 125 мл.
- Какао — 60 г;
- Вода — 175 мл;
- Вісім яєчних білків; ⠀
- П'ять яєчних жовтків;
Для мусу:⠀
- 1 банка вареного згущеного молока (можна зробити його і самому, але краще купити);
- Маскарпоне — 250 г;
- Вершки 33% — 350 г;
- Желатин — 12 г;
- Вода — 60 мл;
- Банани.⠀
Для бісквіта розчиніть какао в окропі та остудіть. З'єднайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, соду та 180 г цукру. Жовтки збийте до білого пишного стану, поступово додайте олію, постійно збиваючи.
Додайте какао, перемішайте та з'єднайте із сухими інгредієнтами. Окремо збийте білки до стійких піків, поступово додаючи 45 г цукру.
Акуратно з'єднайте білки із загальною масою. Тісто перекладіть у форму, діаметром 20-21 см, застелену пергаментом. Випікайте при 160 градусах приблизно 50 хв.
Бісквіт остудіть і розріжте на чотири коржі.
Для мусу залийте желатин холодною водою та залиште десять хвилин. З'єднайте варене згущене молоко з маскарпоне і гарненько збийте.
Пару ложок цієї маси додайте в набряклий желатин, розчиніть в мікрохвильовій печі і з'єднайте з рештою мусом.
Окремо збийте вершки до м'яких піків, додайте до мусу та акуратно перемішайте лопаткою до однорідного стану.⠀
Тепер настав час збирати торт. На нижній бісквітний корж викладіть мус і розкладіть банан, порізаний кружальцями, накрийте коржем і продовжуйте, доки коржі не закінчаться.
Заберіть торт у холодильник мінімум на чотири години, щоб коржі просочилися.
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