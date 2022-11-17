Класичний рецепт. Як приготувати шоколадний торт "Нахабний банан"

Вологий шоколадний бісквіт та ніжна начинка у поєднанні створюють неповторний смак.

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Торт "Нахабний банан" — це класика десертів. Вологий шоколадний бісквіт, карамельний мус та банани разом створюють неповторний смак. Торт виходить дуже ніжним та смачним. А ще досить просто його приготувати.

Цікавий факт, желатин у крем почали додавати кулінари з кондитерських, щоб торт краще тримав форму, тому якщо ви готуєте торт для себе, то цим інгредієнтом можна знехтувати.

Торт "Нахабний банан"

Складові:

Для шоколадного бісквіта:⠀

Борошно — 200 г;

Розпушувач — 2 ч. л;

Сода — на кінчику чайної ложки;⠀

Цукор — 180 г та 45 г;⠀

Олія — 125 мл.

Какао — 60 г;

Вода — 175 мл;

Вісім яєчних білків; ⠀

П'ять яєчних жовтків;

Для мусу:⠀

1 банка вареного згущеного молока (можна зробити його і самому, але краще купити);

Маскарпоне — 250 г;

Вершки 33% — 350 г;

Желатин — 12 г;

Вода — 60 мл;

Банани.⠀

Для бісквіта розчиніть какао в окропі та остудіть. З'єднайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, соду та 180 г цукру. Жовтки збийте до білого пишного стану, поступово додайте олію, постійно збиваючи.

Додайте какао, перемішайте та з'єднайте із сухими інгредієнтами. Окремо збийте білки до стійких піків, поступово додаючи 45 г цукру.

Акуратно з'єднайте білки із загальною масою. Тісто перекладіть у форму, діаметром 20-21 см, застелену пергаментом. Випікайте при 160 градусах приблизно 50 хв.

Бісквіт остудіть і розріжте на чотири коржі.

Для мусу залийте желатин холодною водою та залиште десять хвилин. З'єднайте варене згущене молоко з маскарпоне і гарненько збийте.

Пару ложок цієї маси додайте в набряклий желатин, розчиніть в мікрохвильовій печі і з'єднайте з рештою мусом.

Окремо збийте вершки до м'яких піків, додайте до мусу та акуратно перемішайте лопаткою до однорідного стану.⠀

Тепер настав час збирати торт. На нижній бісквітний корж викладіть мус і розкладіть банан, порізаний кружальцями, накрийте коржем і продовжуйте, доки коржі не закінчаться.

Заберіть торт у холодильник мінімум на чотири години, щоб коржі просочилися.

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