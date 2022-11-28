Просто и вкусно. Рецепт сытного пирога с капустой

Типично осенне-зимний рецепт, когда хочется побаловать себя чем-то сытным.

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Пироги может и не самая диетическая еда, но когда на улице идет снег, то всегда хочется побаловать себя чем-то из теста с начинкой. Пирог с капустой – именно такое блюдо.

Урожай капусты собран, холода пришли, а значит, самое время готовить сытный и вкусный пирог, который хорош и горячим, и холодным, утром к чаю. Но есть опасность, что к завтраку уже ничего не останется.

Пирог с капустой

Ингредиенты:

Небольшая головка белокочанной капусты;

Оливковое масло — 50 мл;

Два яйца;

Сливочное масло — 270 гр;

Молоко — 400 мл;

Крупная соль — 1,5 ст. л.;

Мука — 500 гр;

Сахар – 2 ст.л.;

Свежие дрожжи — 22 гр.

Сначала готовим тесто. Муку смешать с половиной столовой ложки соли, сахаром и дрожжами. Добавить 250 грамм сливочного масла комнатной температуры и перемешать руками, пока не образуется крошка. Добавляем 250 мл молока и замешиваем тесто. Когда тесто готово – отставляем его минимум на полчаса в тепло, чтобы оно поднялось.

Теперь готовим начинку. Она должна получится нежной. Тонко шинкуем капусту, перемешиваем со столовой ложкой крупной соли. Делать это лучше руками, как если бы вы замешивали тесто. После заливаем капусту кипятком, даем постоять минут десять и сливаем воду. Отжимаем всю жидкость и тушим капусту в глубокой сковороде на смеси оливкового и сливочного масла, его следует взять около 20 грамм, оно в начинке нужно для смягчения вкуса. Тушим на сильном огне десять минут, после чего добавляем полстакана молока и убираем огонь до слабого. Эпизод с молоком можно пропустить. Тогда капусту просто нужно протушить дольше.

Но если молоко все-таки используем, то тушим капусту на слабом огне около 20 минут, постоянно помешивая. В финале пробуем на вкус и досаливаем, если нужно. Когда капуста готова – выключаем огонь и пусть начинка остынет.

Варим вкрутую яйца и мелко рубим.

Поднявшееся тесто разделяем на две части и раскатываем в тонкие пласты. Кладем один пласт на противень, застеленный пергаментом.

Сверху равномерно распределяем тушеную капусту и вареные яйца, закрываем сверху другим платом и защипываем края.

Прокалываем верхний слой теста вилкой, чтобы пару было куда выходить. Разогреваем духовку до 180 градусов, и печем минимум полчаса, пока верх не зарумянится.

Кроме пирога с капустой, вы можете испечь классический десерт – тертый пирог с вареньем и секретным ингредиентом, который сделает тесто очень хрустящим.