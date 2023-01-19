Очень просто приготовить. Рецепт заливного пирога с капустой

Пироги с капустой – это классика.

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Рецептов пирогов с капустой очень много, но заливной пирог – это простой и оригинальный рецепт, который не требует замеса теста. И готовится он очень просто.

Заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 6 ст. л.;

Сметана 20% — 5 ст. л.;

Два яйца;

Разрыхлитель – 10 гр.

Соль, сахар,

Для начинки:

Капуста — 300 гр;

Две небольшие луковицы;

Небольшая морковка;

Куркума — треть чайной ложки;

Три вареных вкрутую яйца;

Любимая зелень, соль, перец черный молотый.

Мелко нарежьте лук и натрите морковь на крупной терке. Поджарьте лук и морковь на растительном масле. Тонко нарежьте капусту и добавьте к луку и моркови. Протушите несколько минут. Добавьте соль, куркуму и поперчите. Снимите с огня и добавьте мелко нарезанную зелень, например петрушку. Яйца отварите вкрутую и мелко нарубите. Добавьте их к капусте и перемешайте.

Приготовьте тесто. Сметану положите в миску. Положите чайную ложку сахара и посолите. Добавьте муку и разрыхлитель и перемешайте венчиком. Добавьте два яйца и снова перемешайте.

Смажьте форму растительным маслом. Налейте немного теста и выложите начинку, равномерно распределите и вылейте остальное тесто.

Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов минут 20-25, пока верх не зарумянится.

Также вы можете приготовить традиционный пирог с капустой. Для этого потребуется сделать дрожжевое тесто.