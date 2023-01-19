Очень просто приготовить. Рецепт заливного пирога с капустой
Пироги с капустой – это классика.
Рецептов пирогов с капустой очень много, но заливной пирог – это простой и оригинальный рецепт, который не требует замеса теста. И готовится он очень просто.
Заливной пирог с капустой
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 6 ст. л.;
- Сметана 20% — 5 ст. л.;
- Два яйца;
- Разрыхлитель – 10 гр.
- Соль, сахар,
Для начинки:
- Капуста — 300 гр;
- Две небольшие луковицы;
- Небольшая морковка;
- Куркума — треть чайной ложки;
- Три вареных вкрутую яйца;
- Любимая зелень, соль, перец черный молотый.
Мелко нарежьте лук и натрите морковь на крупной терке. Поджарьте лук и морковь на растительном масле. Тонко нарежьте капусту и добавьте к луку и моркови. Протушите несколько минут. Добавьте соль, куркуму и поперчите. Снимите с огня и добавьте мелко нарезанную зелень, например петрушку. Яйца отварите вкрутую и мелко нарубите. Добавьте их к капусте и перемешайте.
Приготовьте тесто. Сметану положите в миску. Положите чайную ложку сахара и посолите. Добавьте муку и разрыхлитель и перемешайте венчиком. Добавьте два яйца и снова перемешайте.
Смажьте форму растительным маслом. Налейте немного теста и выложите начинку, равномерно распределите и вылейте остальное тесто.
Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов минут 20-25, пока верх не зарумянится.
Также вы можете приготовить традиционный пирог с капустой. Для этого потребуется сделать дрожжевое тесто.