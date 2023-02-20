Вы ее полюбите. Два самых вкусных рецепта из цветной капусты

Не все любят цветную капусту, считая ее пресной и неинтересной, но из нее получаются потрясающие блюда.

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Цветная капуста, как и брокколи, не слишком любима детьми и взрослыми. Многие считают ее пресной и боятся переварить, ведь тогда она становится водянистой. К тому же многие не знают, чем ее дополнить и какие специи выбрать.

Но цветную капусту есть за что любить. Ведь из нее можно приготовить буквально все: от стейка до супа-пюре. И это будет вкусно. Дополнять ее можно мясом, грибами, сливками и твердым сыром. Словом, всем, что вы любите.

Стейки из цветной капусты

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты;

Два зубчика чеснока;

Оливковое масло;

Твердый сыр — 150 гр;

Смесь приправ, которая вам нравится, например прованские травы, соль, перец.

Капусту нарежьте на толстые ломти, на стейки. В отдельной мисочке смешайте травы, чеснок, пропущенный через пресс, соль и оливковое масло. Обмажьте этой смесью капустные стейки, выложите в форму, выстланную пергаментом и посыпьте сверху тертым сыром. Духовку разогрейте до 180 градусов, запекайте около 30 минут.

К слову, таким же образом можно запекать и обычную белокочанную капусту. Особенно вкусно так получается молодая капуста с мягкими листочками.

Запеченная цветная капуста с курицей

Ингредиенты:

Цветная капуста – 400 гр;

Куриное филе – 200 гр;

Стручковая фасоль – 100 гр;

Твердый сыр – 100 гр;

Сметана – 100 гр;

Одно яйцо;

Соль, ваши любимые специи.

Капусту разберите на соцветия, стручковую фасоль переберите. Закипятите воду и подсолите. Сначала отварите капусту, просто забросьте ее в кипяток и достаньте через пять минут. Также поступите и со стручковой фасолью.

Куриное филе, или просто куриное мясо предварительно отварите, пожарьте, или запеките под крышкой, или в духовке с солью и черным перцем. Порежьте небольшими кусочками и смешайте с овощами. Добавьте специи по вкусу: смесь трав, паприку, хлопья красного перца, снова перемешайте. Выложите в форму для запекания . В отдельной миске смешайте сметану и яйцо, залейте смесью овощи с курицей. Сверху натрите твердый сыр.

Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте цветную капусту с овощами около получаса.

Напомним, из обычной белокочанной капусты вы также можете приготовить вкуснейший заливной пирог.