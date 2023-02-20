Вы ее полюбите. Два самых вкусных рецепта из цветной капусты
Не все любят цветную капусту, считая ее пресной и неинтересной, но из нее получаются потрясающие блюда.
Цветная капуста, как и брокколи, не слишком любима детьми и взрослыми. Многие считают ее пресной и боятся переварить, ведь тогда она становится водянистой. К тому же многие не знают, чем ее дополнить и какие специи выбрать.
Но цветную капусту есть за что любить. Ведь из нее можно приготовить буквально все: от стейка до супа-пюре. И это будет вкусно. Дополнять ее можно мясом, грибами, сливками и твердым сыром. Словом, всем, что вы любите.
Стейки из цветной капусты
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты;
- Два зубчика чеснока;
- Оливковое масло;
- Твердый сыр — 150 гр;
- Смесь приправ, которая вам нравится, например прованские травы, соль, перец.
Капусту нарежьте на толстые ломти, на стейки. В отдельной мисочке смешайте травы, чеснок, пропущенный через пресс, соль и оливковое масло. Обмажьте этой смесью капустные стейки, выложите в форму, выстланную пергаментом и посыпьте сверху тертым сыром. Духовку разогрейте до 180 градусов, запекайте около 30 минут.
К слову, таким же образом можно запекать и обычную белокочанную капусту. Особенно вкусно так получается молодая капуста с мягкими листочками.
Запеченная цветная капуста с курицей
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 400 гр;
- Куриное филе – 200 гр;
- Стручковая фасоль – 100 гр;
- Твердый сыр – 100 гр;
- Сметана – 100 гр;
- Одно яйцо;
- Соль, ваши любимые специи.
Капусту разберите на соцветия, стручковую фасоль переберите. Закипятите воду и подсолите. Сначала отварите капусту, просто забросьте ее в кипяток и достаньте через пять минут. Также поступите и со стручковой фасолью.
Куриное филе, или просто куриное мясо предварительно отварите, пожарьте, или запеките под крышкой, или в духовке с солью и черным перцем. Порежьте небольшими кусочками и смешайте с овощами. Добавьте специи по вкусу: смесь трав, паприку, хлопья красного перца, снова перемешайте. Выложите в форму для запекания . В отдельной миске смешайте сметану и яйцо, залейте смесью овощи с курицей. Сверху натрите твердый сыр.
Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте цветную капусту с овощами около получаса.
Напомним, из обычной белокочанной капусты вы также можете приготовить вкуснейший заливной пирог.