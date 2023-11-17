Дієтологиня назвала 5 детокс-продуктів, які очистять організм і поліпшать здоров'я

Сучасні продукти не завжди вирізняються екологічністю й безпекою, тому важливо допомагати своєму організму самоочищатися. Ідеально впораються з цим завданням детокс-продукти. Спеціально для Фокусу дієтологиня Анна Безик розповідає, як капуста допоможе позбутися шкідливих речовин і поліпшити ваше здоров'я.

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Для того, щоб очистити організм, не потрібні якісь спеціальні детокс-програми або дорогі продукти, досить включити у свій раціон капусту. Хрестоцвіті містять антиоксиданти, глюкозинолати й індол-3-карбінол. Індоли — незамінні молекули для детоксикації печінки в боротьбі з естрогендомінуванням, а отже, й онкологією. До того ж капуста дуже актуальна в сезон застуд, оскільки має відхаркувальну дію. Дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик розповіла Фокусу, які види капусти допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів та поліпшити самопочуття.

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"У капусті багато харчових волокон, а це детокс у вигляді щоденного туалету. Зокрема, клітковина допомагає знизити рівень цукру в крові", — каже дієтологиня. Перед вами п'ятірка хрестоцвітних, які обов'язково мають бути у вашому раціоні, адже ці продукти мають багатий поживний склад і допомагають очистити організм від токсинів та інших шкідливих речовин.

Білокачанна капуста

Білокачанна капуста — дешевий і доступний, а ще дуже корисний продукт. Ця капуста низькокалорійна, тому дієтологи часто рекомендують її людям із проблемами ожиріння. Особливо цінним цей вид хрестоцвітних робить наявність у складі вітаміну U, який активізує роботу печінки, допомагає в лікуванні захворювань ШКТ і дванадцятипалої кишки.

"У білокачанній капусті міститься багато вітамінів А, С, К, РР, вітамінів групи В, калію, кальцію, магнію, цинку, марганцю, заліза, сірки та йоду", — каже Анна Безик.

Попри користь, важливо не переборщити. Рекомендована порція білокачанної капусти для дорослої людини — не більш як 150 грамів. Краще вживати її в першій половині дня, до 17:00.

Цвітна капуста

Фото: Pixabay

Цвітна капуста ніжніша, бо містить менше грубоволокнистої клітковини, а отже, легше засвоюється та перетравлюється.

"Цвітна капуста багата на протизапальні сполуки, такі як бета-каротин, кафеїнова кислота та рутин — ці речовини сприяють зниженню окисного стресу та запальних реакцій. Також у цвітній капусті багато вітамінів груп В, вітамінів С, К, РР, калію, селену, міді, марганцю, заліза, фтору та фосфору", — каже дієтологиня.

Кольрабі

Кольрабі ще називають "північний лимон" за великий вміст вітаміну С. Вживання цього виду капусти позитивно позначається на роботі травної системи, печінки та жовчного міхура.

"Кольрабі містить багато білка, мінеральних солей і клітковини. Також вітаміни В, В, В2, РР, а вітаміну С в цьому овочі навіть більше, ніж у цитрусових. За кількістю кальцію цю капусту можна сміливо прирівняти до молочних продуктів", — каже Анна Безик.

Брюссельська капуста

Фото: Freepik

Брюссельська капуста — ідеальний продукт для детоксу, її компоненти виводять із організму токсини краще за будь-які медикаменти. Сірка, яка є в складі цього виду капусти, допомагає регулювати активність хелікобактер пілорі, захищаючи шлунок від її шкідливого впливу.

"Брюссельська капуста багата на вітамін С, клітковину, залізо, фосфор, калій, а також на вітаміни групи В, а саме В9, який особливо корисний для майбутніх мам", — зазначає дієтологиня.

Броколі

Фото: Freepik

Броколі — лідер за вмістом клітковини серед хрестоцвітних і потужний детоксикатор. Грубі волокна допомагають очищати організм від токсинів, холестерину, зайвого цукру та навіть канцерогенів.

"Броколі містить вітамін С, багато фолієвої кислоти та калію. Зокрема, броколі — джерело сульфорафану, який необхідний для печінки як детоксикант", — зазначає експертка.

Як бачите, для того, щоб зберегти здоров'я, потрібно всього лише регулярно вживати прості базові продукти, які закриють ваші дефіцити необхідних поживних речовин, допоможуть очистити організм і захистять від хвороб.

Нагадаємо, осінь — ідеальний час для того, щоб пройти детоксикацію та вивести токсини з організму.

Раніше Фокус писав про те, які 8 детокс-напоїв допоможуть схуднути й очистити організм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.