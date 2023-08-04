8 найкращих детокс-напоїв для схуднення та очищення організму

Якщо ви хочете скинути кілька зайвих кілограмів та очистити організм, спробуйте детокс-напої.

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До складу напоїв для детоксу входять трави, фрукти й овочі, також вони багаті антиоксидантами, які допомагають виводити токсини. Ці напої очищають кишечник та прискорюють обмін речовин, що, в свою чергу, сприяє зниженню ваги. Перед вами 8 найкращих детокс-напоїв для схуднення та очищення, які ви можете зробити власноруч! Про це пише Stylecraze.

Детокс-напої безпечні, оскільки зроблені з натуральних інгредієнтів, а в поєднанні зі збалансованою дієтою, допоможуть очистити ваш організм і схуднути.

Зелений чай і лимон

Фото: Freepik

Що вам потрібно:

вода;

1 пакетик зеленого чаю;

1/4 лимона;

Як приготувати?

Закип'ятіть чашку води і покладіть у неї пакетик зеленого чаю.

Додайте сік лимона.

Випийте його, поки він ще гарячий.

Переваги: зелений чай є чудовим джерелом катехінів — дієтичних поліфенолів, які чинять антиоксидантну дію.

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Відомо, що лимони допомагають схуднути через вміст у них вітаміну С, який є антиоксидантом і сприяє нормалізації травлення. Також лимони мають сечогінні властивості, що сприяє детоксикації організму, й потенційно допомагає спалювати жир.

Мед, лимон та імбир

Фото: Pixabay

Що вам потрібно:

1/2 лимона;

1 столова ложка меду;

1/2 дюйма кореня імбиру;

1 склянка теплої води;

Як приготувати?

Нагрійте склянку води, але не кип'ятіть.

Використовуйте ступку і товкач, щоб потовкти корінь імбиру.

Додайте лимонний сік, подрібнений імбир та мед у склянку теплої води.

Випийте напій, поки він ще теплий.

Переваги: вживання цього напою вранці допоможе очистити організм від токсинів. Він допомагає прискорити обмін речовин та є чудовою профілактикою здуття живота та підвищеного газоутворення. Дослідження, проведене Державним університетом Сан-Дієго на щурах, показало, що мед сприяє зменшенню ваги та ожиріння.

Детокс-вода з лимоном і огірком

Фото: Freepik

Що вам потрібно:

1 лимон;

1 огірок;

листя м'яти;

щіпка солі;

вода.

Як приготувати?

Наріжте лимон та огірок слайсами. Перекладіть усе це в банку.

Додайте кілька листків м'яти та дрібку солі.

Налийте воду в банку.

Пийте цю воду протягом дня.

Переваги: огірок — низькокалорійний продукт із високим вмістом води (95,2% води). Дослідження показують, що дієта з низьким вмістом калорій допомагає поліпшити втрату ваги і керувати масою тіла. Це один із найпоширеніших детокс-напоїв для схуднення, підвищення енергії та поліпшення обміну речовин.

Ананасовий лимонад

Фото: Pixabay

Що вам потрібно:

1 чашка нарізаного ананаса;

сік одного лимона;

1 чайна ложка кленового сиропу;

1/2 чайної ложки каєнського перцю;

дрібка солі.

Як приготувати?

Киньте нарізаний ананас у блендер і прокрутіть його.

Налийте сік у склянку.

Додайте сік лимона, кленовий сироп, каєнський перець і сіль. Розмішайте.

Переваги: ананасовий сік містить фермент під назвою бромелайн. Він допомагає в метаболізмі білка, який, своєю чергою, здатний спалити зайвий жир на животі. Ананас також є хорошим джерелом клітковини.

Апельсиновий і морквяний сік

Фото: Freepik

Що вам потрібно:

1 апельсин;

1 морква;

1 столова ложка меду;

листя коріандру;

вода;

лід.

Як приготувати?

Наріжте моркву й очистіть апельсин, подрібніть їх у кухонному комбайні.

Додайте столову ложку меду і киньте кілька листків коріандру.

Додайте трохи води. Спробуйте.

Перед вживанням додайте лід

Переваги: морква багата на бета-каротин і клітковину. Продукти з високим вмістом клітковини збільшують відчуття ситості та зменшують голод. Це допомагає знизити апетит, що призводить до втрати ваги.

Апельсини багаті на вітамін С, який сприяє спалюванню більшої кількості жирової маси. Апельсиновий сік містить мало калорій і не містить жиру, що робить його хорошим варіантом, якщо ви хочете схуднути. Апельсин також багатий на клітковину.

Буряковий і м'ятний сік

Фото: Pixabay

Що вам потрібно:

буряк;

листя м'яти;

дрібка солі.

Як приготувати?

Наріжте буряк кубиками і киньте його в блендер.

Додайте кілька листків м'яти та дрібку солі. Спробуйте.

Пийте, поки напій свіжий.

Переваги: у буряках мало калорій і багато клітковини. Додавання клітковини в раціон допомагає контролювати апетит і знижувати вагу. Це чудовий очищувальний засіб для печінки. Якщо хочете схуднути, пийте сік непроцідженим.

Детокс-вода з полуницею та корицею

Фото: Freepik

Що вам потрібно:

7-8 ягід полуниці;

1 паличка кориці;

листя м'яти;

1 літр води.

Як приготувати?

Розріжте полуницю навпіл і киньте в банку.

Додайте листочки м'яти та паличку кориці.

Налийте в банку літр води.

Покладіть у холодильнику на ніч. Пийте холодним, щоб омолодити своє тіло.

Переваги: неофіційні дані свідчать про те, що полуниця може сприяти виробленню гормонів адипонектину і лептину. Обидва ці гормони можуть допомогти підвищити метаболізм і допомогти у втраті ваги.

Полуниця містить елагову кислоту, біологічно активний поліфенол. Дослідження показують, що елагова кислота допомагає впоратися з ожирінням та пов'язаними з ним ускладненнями. Однак необхідно провести додаткові клінічні дослідження на людях, щоб довести цей ефект.

Фрукти та морквяний сік

Фото: Pixabay

Що вам потрібно:

1 морква;

фрукти: чорниця, полуниця, яблука/груші, виноград і/або грейпфрут;

чорний перець;

дрібка солі.

Як приготувати?

Змішайте нарізану моркву і фрукти в кухонному комбайні.

Додайте трохи солі та чорного перцю.

Перебийте до однорідності.

Переваги: фрукти та ягоди є чудовим джерелом клітковини, вітамінів і мінералів, тому вони допомагають контролювати вагу. У них низький глікемічний індекс і високий вміст біологічно активних поліфенолів, що надзвичайно корисно для вашого здоров'я.

Нагадаємо, ці 3 способи допоможуть схуднути, не відчуваючи постійного почуття голоду.

Раніше Фокус писав про те, що існують продукти, які немов наркотик, викликають звикання і бажання їсти їх у величезних кількостях.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.