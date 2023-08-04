8 лучших детокс-напитков для похудения и очищения организма

Если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов и очистить организм, попробуйте детокс-напитки.

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В состав напитков для детокса входят травы, фрукты и овощи, также они богаты антиоксидантами, которые помогают выводить токсины. Эти напитки очищают кишечник и ускоряют обмен веществ, что, свою очередь, способствует снижению веса. Перед вами 8 лучших детокс-напитков для похудения и очищения, которые вы можете сделать своими руками! Об этом пишет Stylecraze.

Детокс-напитки безопасны, поскольку сделаны из натуральных ингредиентов, а в сочетании со сбалансированной диетой, помогут очистить ваш организм и похудеть.

Зеленый чай и лимон

Фото: Freepik

Что вам нужно:

вода;

1 пакетик зеленого чая;

1/4 лимона;

Как приготовить?

Вскипятите чашку воды и положите в нее пакетик зеленого чая.

Добавьте сок лимона.

Выпейте его, пока он еще горячий.

Преимущества: зеленый чай является отличным источником катехинов – диетических полифенолов, которые оказывают антиоксидантное действие.

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Известно, что лимоны помогают похудеть из-за содержания в них витамина С, который является антиоксидантом и способствует нормализации пищеварения. Также лимоны обладают мочегонными свойствами, что способствует детоксикации организма, и потенциально помогает сжигать жир.

Мед, лимон и имбирь

Фото: Pixabay

Что вам нужно:

1/2 лимона;

1 столовая ложка меда;

1/2 дюйма корня имбиря;

1 стакан теплой воды;

Как приготовить?

Нагрейте стакан воды, но не кипятите.

Используйте ступку и пестик, чтобы растолочь корень имбиря.

Добавьте лимонный сок, измельченный имбирь и мед в стакан теплой воды.

Выпейте напиток, пока он еще теплый.

Преимущества: употребление этого напитка по утрам поможет очистить организм от токсинов. Он помогает ускорить обмен веществ и является отличной профилактикой вздутия живота и повышенного газообразования. Исследование, проведенное Государственным университетом Сан-Диего на крысах, показало, что мед способствует уменьшению веса и ожирения.

Детокс-вода с лимоном и огурцом

Фото: Freepik

Что вам нужно:

1 лимон;

1 огурец;

листья мяты;

щепотка соли;

вода.

Как приготовить?

Нарежьте лимон дольками и нарежьте огурец. Переложите все это в банку.

Добавьте несколько листьев мяты и щепотку соли.

Налейте воду в банку.

Пейте эту воду в течение дня.

Преимущества: огурец – низкокалорийный продукт с высоким содержанием воды (95,2% воды). Исследования показывают, что диета с низким содержанием калорий помогает улучшить потерю веса и управлять массой тела. Это один из самых распространенных детокс-напитков для похудения, повышения энергии и улучшения обмена веществ.

Ананасовый лимонад

Фото: Pixabay

Что вам нужно:

1 чашка нарезанного ананаса;

сок одного лимона;

1 чайная ложка кленового сиропа;

1/2 чайной ложки кайенского перца;

щепотка соли.

Как приготовить?

Бросьте нарезанный ананас в блендер и прокрутите его.

Налейте сок в стакан.

Добавьте сок лимона, кленовый сироп, кайенский перец и соль. Размешайте.

Преимущества: ананасовый сок содержит фермент под названием бромелайн. Он помогает в метаболизме белка, который, в свою очередь, способен сжечь лишний жир на животе. Ананас также является хорошим источником клетчатки.

Апельсиновый и морковный сок

Фото: Freepik

Что вам нужно:

1 апельсин;

1 морковь;

1 столовая ложка меда;

листья кориандра;

вода;

лед.

Как приготовить?

Нарежьте морковь и очистите апельсин, измельчите их в кухонном комбайне.

Добавьте столовую ложку меда и бросьте несколько листьев кориандра.

Добавьте немного воды. Попробуйте.

Перед употреблением добавьте лед

Преимущества: морковь богата бета-каротином и клетчаткой. Продукты с высоким содержанием клетчатки увеличивают чувство сытости и уменьшают голод. Это помогает снизить аппетит, что приводит к потере веса.

Апельсины богаты витамином С, который способствует сжиганию большего количества жировой массы. Апельсиновый сок содержит мало калорий и не содержит жира, что делает его хорошим вариантом, если вы хотите похудеть. Апельсин также богат клетчаткой.

Свекольный и мятный сок

Фото: Pixabay

Что вам нужно:

свекла;

листья мяты;

щепотка соли.

Как приготовить?

Нарежьте свеклу кубиками и бросьте ее в блендер.

Добавьте несколько листьев мяты и щепотку соли. Попробуйте.

Пейте, пока напиток свежий.

Преимущества: в свекле мало калорий и много клетчатки. Добавление клетчатки в рацион помогает контролировать аппетит и снижать вес. Это отличное очищающее средство для печени. Если хотите похудеть, пейте сок непроцеженным.

Детокс-вода с клубникой и корицей

Фото: Freepik

Что вам нужно:

7-8 ягод клубники;

1 палочка корицы;

листья мяты;

1 литр воды.

Как приготовить?

Разрежьте клубнику пополам и бросьте в банку.

Добавьте листочки мяты и палочку корицы.

Налейте в банку литр воды.

Положите в холодильнике на ночь. Пейте холодным, чтобы омолодить свое тело.

Преимущества: неофициальные данные свидетельствуют о том, что клубника может способствовать выработке гормонов адипонектина и лептина. Оба эти гормона могут помочь повысить метаболизм и помочь в потере веса.

Клубника содержит эллаговую кислоту, биологически активный полифенол. Исследования показывают, что эллаговая кислота помогает справиться с ожирением и связанными с ним осложнениями. Однако необходимо провести дополнительные клинические исследования на людях, чтобы доказать этот эффект.

Фрукты и морковный сок

Фото: Pixabay

Что вам нужно:

1 морковь;

фрукты: черника, клубника, яблоки/груши, виноград и/или грейпфрут;

черный перец;

щепотка соли.

Как приготовить?

Смешайте нарезанную морковь и фрукты в кухонном комбайне.

Добавьте немного соли и черного перца.

Перебейте до однородности.

Преимущества: фрукты и ягоды являются отличным истопником клетчатки, витаминов и минералов, поэтому они помогают контролировать вес. У них низкий гликемический индекс и высокое содержание биологически активных полифенолов, что чрезвычайно полезно для вашего здоровья.

Напомним, эти 3 способа помогут похудеть, не испытывая постоянного чувства голода.

Ранее Фокус писал о том, что существуют продукты, которые словно наркотик, вызывают привыкание и желание есть их в огромных количествах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.