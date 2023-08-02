Голодные игры: 3 способа похудеть, не испытывая постоянного чувства голода

Если вы хотите худеть комфортно и не испытывать изнурительного чувства голода, воспользуйтесь этими практичными советами.

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Если вы когда-либо сидели на диетах, то, вероятно, знаете, что сброшенный вес в конечном итоге возвращается. Вы знаете, почему это происходит? Это результат принудительного похудения. Принудительное похудение — это когда вы худеете, моря себя голодом целый день. Голодание меняет ваши показатели весов, но также ослабляет ваш организм. Для похудения необходим здоровый обмен веществ, а голодание его убивает, из-за чего потерянный вес возвращается. Об этом пишет Onlymyhealth.

Итак, прежде чем морить себя голодом или садиться на диету, чтобы похудеть, давайте сначала разберемся, что такое здоровый способ похудеть и как можно похудеть, не моря себя голодом.

Существует ли здоровый способ похудеть?

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Чтобы худеть "правильно", в первую очередь, вы должны уменьшить потребление калорий и начать питаться в дефиците, при этом сокращаемые калории должны в основном приходиться на углеводы. Во-вторых, вы должны заниматься какой-либо физической активностью, например, ходить пешком или ездить на велосипеде. Постарайтесь также подключить силовые тренировки, потому что они помогут вам нарастить мышечную массу, что приведет к более высокому метаболизму. Наконец, вы должны разобраться со сном и стараться спать не менее шести-восьми часов в день.

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Добавьте в рацион белок

Белок является жизненно важным макроэлементом, который необходим нашему организму для построения и восстановления клеток. Включение белка в рацион не только ускоряет обмен веществ, но и дольше сохраняет чувство сытости. Итак, если вы съедите порцию куриной грудки, содержащую менее 300 калорий, вы легко получите 30 граммов белка и будете чувствовать себя сытым в течение нескольких часов. Такие продукты как яйца, тофу, курица, рыба и йогурт содержат большое количество белка.

Ешьте продукты с отрицательной калорийностью

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Продукты с отрицательной калорийностью — это продукты с чрезвычайно низким содержанием калорий, которые обеспечивают чувство сытости в течение более длительного времени. Фрукты и овощи — отличные примеры низкокалорийных продуктов. Возьмите за правило добавлять к каждому приему пищи порцию фруктов и овощей. Независимо от того, какие фрукты вы едите, вы не будете потреблять более 200 калорий, то же самое верно и для овощей. В овощах и фруктах содержится большое количество клетчатки, которая способствует насыщению и помогает слаженной работе ЖКТ.

Контролируйте свои порции

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Контроль порций — важная стратегия в процессе снижения веса. Какую бы диету вы ни выбрали, будь то кето или дефицит калорий, важно следить за тем, какое количество пищи вы употребляете. Если вы привыкли есть слишком большими порциями, старайтесь уменьшать количество съеденного постепенно. Например, если вы съедали 5 куриных крылышек на обед, постарайтесь в следующий раз положить себе в тарелку 4, через время еще уменьшите порцию. Также большую порцию хлеба или каш старайтесь заменять овощами.

Научитесь руководствоваться правилом тарелки, где половину тарелку должны составлять овощи и фрукты, треть — углеводы, еще треть — белок и оставшаяся часть – полезные жиры. Если вы начнете практиковать контроль порций, вам больше никогда не понадобится диета.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.