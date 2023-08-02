Голодні ігри: 3 способи схуднути, не відчуваючи постійного голоду

Якщо ви хочете худнути комфортно та не відчувати виснажливого почуття голоду, скористайтеся цими практичними порадами.

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Якщо ви коли-небудь сиділи на дієтах, то, ймовірно, знаєте, що скинута вага врешті повертається. Ви знаєте, чому це відбувається? Це результат примусового схуднення. Примусове схуднення — це коли ви худнете, змушуючи себе голодувати цілий день. Голодування змінює ваші показники ваг, але також послаблює ваш організм. Для схуднення необхідний здоровий обмін речовин, а голодування його вбиває, через що втрачена вага повертається. Про це пише Onlymyhealth.

Отже, перш ніж морити себе голодом або сідати на дієту, щоб схуднути, давайте спершу розберемося, що таке здоровий спосіб схуднути і як можна схуднути, не морячи себе голодом.

Чи існує здоровий спосіб схуднути?

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Щоб худнути "правильно", насамперед ви маєте зменшити споживання калорій й почати харчуватися в дефіциті, водночас калорії, які скорочуються, мають здебільшого припадати на вуглеводи. По-друге, ви маєте займатися будь-якою фізичною активністю, наприклад, ходити пішки або їздити на велосипеді. Постарайтеся також долучити силові тренування, тому що вони допоможуть вам наростити м'язову масу, що призведе до більш високого метаболізму. Нарешті, ви маєте розібратися зі сном і намагатися спати щонайменше шість-вісім годин на день.

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Додайте в раціон білок

Білок є життєво важливим макроелементом, який необхідний нашому організму для побудови та відновлення клітин. Включення білка в раціон не тільки прискорює обмін речовин, а й довше зберігає відчуття ситості. Отже, якщо ви з'їсте порцію курячої грудки, що містить менш ніж 300 калорій, ви легко отримаєте 30 грамів білка і почуватиметеся ситим протягом кількох годин. Такі продукти як яйця, тофу, курка, риба та йогурт містять велику кількість білка.

Їжте продукти з негативною калорійністю

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Продукти з негативною калорійністю — це продукти з надзвичайно низьким вмістом калорій, які забезпечують відчуття ситості протягом тривалішого часу. Фрукти та овочі — чудові приклади низькокалорійних продуктів. Візьміть за правило додавати до кожного прийому їжі порцію фруктів та овочів. Незалежно від того, які фрукти ви їсте, ви не споживатимете понад 200 калорій, те ж саме справедливо і для овочів. В овочах і фруктах міститься велика кількість клітковини, яка сприяє насиченню й допомагає злагодженій роботі шлунково-кишкового тракту.

Контролюйте свої порції

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Контроль порцій — важлива стратегія в процесі зниження ваги. Яку б дієту ви не обрали, чи кето, чи дефіцит калорій, важливо стежити за тим, яку кількість їжі ви вживаєте. Якщо ви звикли їсти занадто великими порціями, намагайтеся зменшувати кількість з'їденого поступово. Наприклад, якщо ви з'їдали 5 курячих крилець на обід, постарайтеся наступного разу покласти собі в тарілку 4, за деякий час ще зменшіть порцію. Також велику порцію хліба або каш намагайтеся замінювати овочами.

Навчіться керуватися правилом тарілки, де половину тарілки мають становити овочі та фрукти, третину — вуглеводи, ще третину — білок, а решту — корисні жири. Якщо ви почнете практикувати контроль порцій, вам більше ніколи не знадобиться дієта.

Нагадаємо, 6 причин, через які ви не можете позбутися жиру на животі. І справа зовсім не в харчуванні.

Раніше Фокус писав про те, що існують продукти, які немов наркотик, викликають звикання і бажання їсти їх у величезних кількостях.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.