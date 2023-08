Справа не в їжі: 6 причин, через які ви не можете позбутися жиру на животі

Виявіть підлі маленькі звички, які заважають вам схуднути та позбутися ненависного живота. Адже проблема не тільки в тому, що ви їсте.

Розтопити небажаний жир на животі може бути найскладнішою частиною схуднення. Черевний жир легко накопичується й зазвичай йде останнім. Якщо ви, здавалося б, робите все правильно: дотримуєтеся дієти, займаєтеся спортом, але жир на животі все ще не зрушив з місця, настав час виявити звички, які віддаляють вас від прогресу. Особиста тренерка Вікторія Брейді та дієтологиня Ліза Янг назвали найпоширеніші причини, через які ви не втрачаєте жир у ділянці живота. Якщо ви помітили будь-які з цих звичок у своєму повсякденному житті, настав час позбутися їх якомога швидше. Про це пише Eat This, Not That.

Ви перебуваєте в постійному стресі

Хронічний стрес може призвести до підвищення рівня кортизолу, що пов'язано з підвищеним накопиченням жиру на животі, пояснює Брейді. "Стрес також може призвести до емоційного переїдання або неправильного вибору продуктів, перешкоджаючи зусиллям зі зниження ваги", — зазначає вона.

Необхідно знайти продуктивні способи справлятися зі стресом а, отже, уникати переїдання, яке часто ним спровоковане. Деякі приклади включають такі заняття, як медитація, робота з диханням, йога або фізичні хобі, які ви любите найбільше, наприклад, їзду на велосипеді або прогулянку з цуценям.

Ви недостатньо спите

"Недостатній або неякісний сон може порушити гормональний баланс, впливаючи на регуляцію апетиту й обмін речовин", — каже нам Брейді. "Нестача сну також пов'язана з підвищеною тягою до солодкої та висококалорійної їжі". Крім того, Янг зазначає, що цей гормональний дисбаланс сприяє накопиченню жиру в ділянці живота.

Отримання достатньої кількості якісного сну має бути головним пріоритетом. Вашою метою має бути сім-вісім годин спокійного сну щоночі. "Створіть постійний графік сну, створіть розслаблювальний режим перед сном, відключивши всі гаджети від мережі за годину до сну, та переконайтеся, що середовище, в якому ви спите, сприяє якісному сну", — пропонує Брейді.

Ви ведете малорухливий спосіб життя

Крім того, що це вірний спосіб набрати жир на животі, дослідження показують, що малорухливий спосіб життя може буквально вбити. "Ведення малорухливого способу життя з мінімальною фізичною активністю може уповільнити метаболізм та знизити витрату калорій", — каже Брейді. "Нестача вправ знижує здатність організму спалювати жир, зокрема жир на животі".

Вирішити цю проблему просто. Встановіть нагадування на своєму телефоні, які нагадуватимуть вам, коли вставати і рухатися протягом дня — жодних виправдань! Так легко захопитися роботою, переглядом телешоу або навіть цікавою книжкою, але ви зробите велику послугу своєму здоров'ю і животу, додаючи більше руху у свій день.

"Включіть вправи з обтяженнями, такі як підняття важких предметів. Нарощування м'язової маси може прискорити метаболізм і допомогти спалити більше калорій, включно з жиром на животі", — пропонує Брейді. Вона додає: "Займайтеся регулярними аеробними вправами, такими як біг підтюпцем, їзда на велосипеді або плавання, щоб збільшити витрату калорій і сприяти загальній втраті жиру, зокрема черевного жиру".

Ви харчуєтеся незбалансовано

Вживання великої кількості рафінованих вуглеводів та оброблених харчових продуктів, шкідливих жирів й доданих цукрів не допоможе вам схуднути. Насправді, це простий спосіб набрати ще більше ваги і жиру на животі. Продукти, що підпадають під цю категорію, як правило, позбавлені поживних речовин, зате містять дуже багато калорій.

Спрямуйте свою увагу на збалансовану дієту і продукти, які допоможуть вам розтопити жир на животі й позбутися його. Цілісні, необроблені продукти, багаті поживними речовинами, — це те, що вам потрібно. Наприклад, такі продукти, як яйця, вівсянка, авокадо, батат, лосось, чорна квасоля, суміш горіхів та насіння, грецький йогурт, тунець, куркума, банани, цільнозерновий хліб і м'ясо — все це чудовий вибір на користь здоров'я та стрункої фігури.

Ви переборщуєте з коктейлями

Іноді можна випити кілька келихів смачного напою, щоб розслабитися, але пам'ятайте про те, скільки калорій ви п'єте, коли замовляєте свої улюблені коктейлі. І, погодьтеся, веселощі зазвичай не закінчуються в барі — вони продовжуються пізньою вечерею або походом у фаст-фуд.

"Високе споживання алкоголю ускладнює зменшення жиру на животі, оскільки [змішані напої тощо] містять багато калорій", — пояснює Янг. "Це підвищує апетит, що призводить до переїдання й погіршує спалювання жиру, оскільки організм віддає пріоритет метаболізму алкоголю, а не жиру в нашому тілі".

На вас впливає генетика і гормональні фактори

Іноді буває так, що жир на животі може бути не результатом вашого способу життя та неправильних звичок, а зумовлений генетичними та гормональними факторами. "Деякі люди, наприклад я, мають генетичну схильність до надлишкового жиру на животі", — пояснює Брейді. "Гормональний дисбаланс, такий як резистентність до інсуліну або високий рівень естрогену, також може ускладнити втрату жиру на животі".

Завжди розумно проконсультуватися з лікарем, щоб дізнатися, чи може це бути вашою проблемою і в разі чого підібрати правильний курс лікування.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.