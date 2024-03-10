Прибрати пивний живіт не розлучаючись із пивом: учені розкрили ефективний метод

Пивний живіт є серйозною проблемою, із якою стикається безліч чоловіків по всьому світу. Однак учені та лікарі вважають, що позбутися його можна не розлучаючись із улюбленим напоєм.

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Традиційно вважається ознакою гарного проведення часу з кухлем пива в руках, зайва вага в ділянці живота, особливо в чоловіків середнього віку, може не просто стягувати ґудзики сорочки, а й прискорювати старіння мозку та знижувати когнітивні здібності. Це відкриття додає ще більше серйозності в розмову про черевний жир, який уже пов'язаний із безліччю ризиків для здоров'я, включно з підвищеною ймовірністю передчасної смерті, незалежно від загальної статури людини, пише Daily Mail.

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Термін "пивний живіт" може навести на думку про прямий зв'язок зі вживанням пива, але насправді все трохи складніше. Філіп Чант із компанії Bodyscan пояснює, що цей тип жиру на животі є результатом висококалорійного способу життя загалом, а не тільки пива. Він складається як із підшкірного жиру — того, який можна вщипнути, так і з вісцерального, що обволікає внутрішні органи та становить велику небезпеку для здоров'я. Чоловіки від природи схильні до накопичення жиру в ділянці середини тіла, на відміну від жінок, які схильні відкладати його в ділянці сідниць і стегон. Така різниця в розподілі жиру робить пивний живіт серйозною проблемою для здоров'я чоловіків.

Для тих, хто хоче боротися з опуклостями, не жертвуючи улюбленим напоєм, ключовим моментом є помірність. Лікарі рекомендують не перевищувати норму в 14 одиниць (0,14 літра) алкоголю на тиждень, розподіляючи вживання на кілька днів, щоб мінімізувати ризики для здоров'я. Чергування алкогольних напоїв із водою, вибір на користь слабоалкогольних або безалкогольних напоїв, а також додавання до раціону ферментованих продуктів, таких як кімчі, може також допомогти в боротьбі із зайвою вагою, кажуть дослідження. Цікаво, що властивості кімчі можуть не тільки сприяти зменшенню жиру на животі, а й приносити іншу користь здоров'ю, що підкреслює важливість вибору раціону харчування для загального зміцнення організму.

Зайва вага в ділянці живота має далекосяжні наслідки для здоров'я: дослідження пов'язують пивний живіт із підвищеним ризиком розвитку діабету другого типу, серцево-судинних захворювань і навіть зниженням імовірності народження дитини. На вісцеральний жир, найнебезпечніший компонент пивного живота, особливо звернули увагу за його роль у вивільненні шкідливих жирних кислот у кров, що наголошує на необхідності усвідомлення та вжиття заходів. Якість сну та забезпечення повноцінного відпочинку також можуть зіграти ключову роль у боротьбі з жиром на животі, що ще раз підтверджує багатогранність підходу, необхідного для вирішення цієї проблеми.

Раніше Фокус писав про те, що пиво може поліпшити роботу кишечника. Учені назвали оптимальну дозу для отримання максимальної користі.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, усупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.