У якому віці пиво найбільше шкодить здоров'ю: невролог назвав невтішні цифри, деталі

Британський невролог Річард Рестак вважає пиво шкідливим для людей похилого віку у будь-якій кількості. Навіть помірні дози цього алкогольного напою можуть спричинити серйозні хвороби.

Попри те, що пиво є одним із найпопулярніших і найбільш улюблених напоїв у всьому світі, навіть його помірне та "відповідальне" споживання може призвести до проблем зі здоров’ям та спричинити появу серйозної залежності. Про це пише видання Mirror.

Невролог Річард Рестак у своїй книзі "Повний посібник із пам’яті: наука про зміцнення розуму" каже, що незначне пиття пива може спричинити втрату пам’яті, психічні розлади або важку деменцію. Він це пояснює тим, що для уникнення подібних захворювань слід повністю відмовитися від вживання алкоголю.

За його дослідженнями, алкоголь впливає на абсолютно всі функції мозку, і є "дуже слабким нейротоксином". Навіть помірні та малі дози слабоалкогольного напою дуже сильно діють на роботу нейронів, а це призводить до появи низки проблем у повсякденному житті.

В найбільшій зоні ризику перебувають люди літнього віку від 65 років і старше. В цей період часу життя, швидкість відновлення нейронів поступово зменшується, і додаткова кількість етанолу негативно впливає на здоров'я.

"Тому важливо утримуватися від алкоголю на цьому етапі життя, коли відновлення нейронів має вирішальне значення", — пише Рестак і додає, що вживання пива "може бути небезпечним для літніх людей".

ЗМІ пишуть, що оцінка Національної служби здоров'я (NHS) підтверджує дослідження Рестака. Там нагадують, що зловживанням алкоголю є регулярне вживання етаноловмісних напоїв у кількості понад 125-150 грамів на тиждень в еквіваленті чистого спирту.

"Алкоголь — це токсична хімічна речовина, яка може мати широкий спектр несприятливих впливів майже на кожну функцію вашого тіла. Вплив алкоголю може бути різним. Іноді ви відчуваєте його майже миттєво. В інших випадках, це може тривати довше і може бути після того, як ви вже випили кілька напоїв", — пишуть у своїй рекомендації NHS.

У відомстві додають, що найбільш уразливими категоріями до алкоголю є діти та підлітки віком до 18 років, люди з хронічними хворобами, особи похилого віку, а також матері, які годують. NHS закликає всіх громадян зменшити кількість вжитого спиртного, а за можливості — повністю ігнорувати його та вести максимально здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як чоловік не пив алкоголь 500 днів й розповів про дивовижні "інтимні" зміни. Коли Марк Менсон відмовився від алкоголю, то незабаром помітив усі переваги, зокрема, схуд та почав краще спати вночі. У нього зникла напруженість й підвищилась продуктивність.

Також ми писали про те, як з віком похмілля стає все важче для тих, хто вживає алкоголь. Дослідники не підтвердили зв'язок між віком і тяжкістю похмілля, але назвали кілька причин, чому ми справді почуваємося гірше.

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