Чоловік не пив алкоголь 500 днів й розповів про дивовижні "інтимні" зміни (фото)

Коли Марк Менсон відмовився від алкоголю, то незабаром помітив усі переваги, зокрема, схуд та почав краще спати вночі. У нього зникла напруженість й підвищилась продуктивність.

Марк Менсон, автор книг "Тонке мистецтво пофігізму", протримався 500 днів без алкоголю й розповів про своє самопочуття та зміни в організмі. Досвідом чоловік поділився у відео на YouTube-каналі.

Марк не приховує, що до 30 років здобув репутацію запеклого "гуляки". Справи у нього йшли досить добре, він був успішним автором з яскравим соціальним життям, але потім все пішло шкереберть.

"Моє життя змінилося, мої цінності змінилися, але найбільше змінився мій метаболізм. Набрав зайву вагу, а тіло та розум більше не могли впоратися з випивкою", — зазначив Менсон.

Він викреслив багато алкогольних напоїв зі свого щотижневого раціону й незабаром зрозумів, що почувається погано саме під впливом випивки. Коли він відмовився від спиртного, то незабаром відчув переваги, зокрема, схуд та почав краще спати вночі. Зникла напруженість, підвищилась продуктивність. Тепер він може зосередитися на роботі, уникаючи емоційних гойдалок. Окрім того, чоловік заощадив багато грошей.

Як і багато інших, хто проходить цей шлях, Марк помітив, що коло його спілкування змінюється. Деякі друзі не схвалили таке радикальне рішення й з часом віддалилися, зрештою, залишились лише найкращі.

Він виявив, що деякі заняття, які він щиро вважав своїми хобі, насправді були не такими веселими без алкоголю. Менсон каже, що став більш нудним, але задоволений своїм життям.

Марк помітив, що коло його спілкування змінюється Фото: Mark Manson

Насамкінець, автор експерименту розповів про позитивні зміни в інтимному плані. Аби уникнути зайвих подробиць, він взяв шматок труби й зауважив, наскільки вона міцна та пружна.

"Це міцна та тверда паля. Безумовно, міцніша за мою стару трубу. Дружина, здається, дуже задоволена", — сказав він у кадрі.

Відео Марка Менсона на YouTube зібрало 2,5 млн переглядів, тисячі вподобайок та коментарів.

"У двадцять років я пив алкоголь на вечірках, щоб приглушити свою тривогу. У тридцять намагався поховати нудьгу". Ого, ця фраза відгукнулась в моїй голові. Марк чудово пояснив спосіб пияцтва, який я не усвідомлював до цього часу", — написав один з учасників обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 50-річну жительку Канади, яка упродовж останніх двох років регулярно зверталась за допомогою до лікарів через стан алкогольного сп'яніння, що настає у неї без вживання спиртних напоїв. Пацієнтка скаржиться на запах перегару, сонливість та сплутане мовлення.

Крім того, довгожителька Дорін Меннінг, яка недавно відсвяткувала свій 104-й день народження, розкрила несподіваний секрет довгого та щасливого життя. Жінка зізналась, що кожного дня вранці випиває склянку води, а ввечері наливає собі трохи вина або джину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.