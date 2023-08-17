Якщо взагалі перестати пити алкоголь: учені з'ясували, що станеться з організмом людини

Деякі люди вирішують повністю відмовитися від вживання будь-якого алкоголю. Але у цього є свої наслідки.

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Вживання алкоголю в помірних дозах (поняття помірний для кожного своє) не вважається для багатьох людей ознакою залежності. Це звичайне явище, коли деякі люди наприкінці тижня (або частіше) випивають келих вина чи ємність із чимось міцнішим. Але є й ті, які навмисно відмовляються від вживання алкоголю з різних причин. Наприклад, через ризик пошкодити свою печінку або ж погіршити загальний стан здоров'я. Але що відбувається з організмом, коли людина вирішує повністю кинути пити алкоголь? Про це пише Live Science.

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Федеральне агентство міністерства охорони здоров'я США, що має назву Центри з контролю та профілактики захворювань, визначає людину, яка помірно п'є, як таку, що випиває раз на тиждень не більш як 50 грамів міцного алкоголю або 150 грамів вина. Тобто ці люди, як вважається, не мають алкогольної залежності.

У дослідженні, опублікованому у виданні British Medical Journal, вчені показали, що відбувається з організмом людини, яка повністю припиняє пити алкоголь.

У дослідженні взяли участь 94 добровольці, яким у середньому було 45 років, і попросили їх кинути пити на місяць. У жодного з учасників не було хвороб печінки або алкогольної залежності.

Через місяць ті, хто утримувався від вживання алкоголю, відчули низку позитивних результатів для здоров'я, яких не спостерігалося в аналогічній групі людей, які продовжували пити. У них кров'яний тиск знизився на 6%, вони втратили 1,5 кг ваги, а їхня резистентність до інсуліну, що відображає ризик розвитку діабету, знизилася на 25%. Добровольці, які кинули пити, також заявили про поліпшення загального стану здоров'я, у них покращилася концентрація уваги і вони змогли краще спати. Вчені також помітили, що рівні двох білків у крові, які сприяють розвитку раку, знизилися приблизно на 41% і 73%.

Невідомо, чи зберігається цей позитивний вплив на організм, якщо утримуватися від вживання алкоголю більше, ніж 1 місяць, кажуть науковці.

Автори дослідження підкреслюють, що в будь-якому разі відмова від алкоголю може призвести до загального поліпшення стану організму.

Одне важливе застереження полягає в тому, що в дослідженні розглядали тільки людей, які п'ють алкоголь, у яких в анамнезі не було алкогольної залежності.

Люди, які страждають на розлад, пов'язаний із вживанням алкоголю, можуть відчувати більш негативні наслідки. Центральна нервова система стає настільки залежною від впливу алкоголю, що, коли людина припиняє пити, її мозок залишається в гіперактивному стані. Це може призвести до появи тривоги, безсоння та дратівливості.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.