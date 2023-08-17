З любов'ю до талії. Названо 7 алкогольних напоїв, яких варто уникати під час схуднення

Дослідники розповіли, які напої краще вибирати, щоб не зруйнувати свої зусилля зі скорочення калорій.

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Більшість людей не проти пропустити по парі коктейлів після важкого дня, проте це може вельми болісно позначитися на вашій талії. Особливо якщо ви стежите за кількістю споживаних калорій і не хочете перевищити допустимий ліміт, пише Science Alert.

Використовуючи інформацію про харчову цінність, дослідники склали список деяких найбільш висококалорійних алкогольних коктейлів і запропонували менш небезпечні для фігури.

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Лонг-Айленд (262 калорії) і Cosmopolitan (131 калорія)

До складу Лонг-Айленда входить горілка, джин, ром, текіла, тріпл-сек і кока-кола, а тому не дивно, що в одному напої міститься 262 калорії.

У Cosmopolitan набагато менше алкоголю і зовсім небагато журавлинного соку, а тому його середня калорійність становить лише 131 калорію.

Піна колада (423 калорії) і Fuzzy Navel (367 калорій)

Піна колада є типовим пляжним коктейлем, проте через суміш кокоса й ананаса цей коктейль містить рекордні 423 калорії на порцію.

З іншого боку, до складу Fuzzy Navel входить лише персиковий шнапс і апельсиновий сік, що робить його вельми гідною легкою фруктовою альтернативою з 367 калоріями на напій.

Мохіто (203 калорії) і дієтичний ром із колою (115 калорій)

Мохіто є фаворитом, проте він містить сироп, що робить його досить калорійним — 203 калорії на порцію.

Настільки ж солодким, але менш калорійним буде дієтичний ром із колою, який містить лише 100 калорій.

Джин із тоніком (193 калорії) і Gin Rickey (146 калорій).

Джин із тоніком є світовою класикою, проте тонік містить цукор, а тому калорійність однієї порції становить близько 193 калорій.

Якщо ви шанувальник джину і шукаєте легшу альтернативу, вам, імовірно, підійде Gin Rickey. Замість тоніка в цей напій додають селерську воду і лайм, що знижує вміст цукру — всього 146 калорій.

Віскі сауер (555 калорій) і Олд Фешен (168 калорій)

Солодко-гостра піна, що покриває кислий віскі, робить Віскі сауер особливо прекрасним. Однак основним компонентом цього коктейлю є сироп, у результаті всього одна порція коктейлю може містити до 555 калорій.

Як легшу альтернативу можна розглянути інший коктейль на основі бурбона — Олд Фешен. Один кубик цукру і часточка апельсина освітлюють темні відтінки бурбона в цьому напої, а його калорійність навряд чи перевищить 168 калорій.

Горілка з тоніком (233 калорії) і Мартіні (207 калорій)

Очевидно, що тонік додає коктейлю солодощі та калорійності — в результаті всього одна порція горілки з тоніком може містити 233 калорії.

Водночас мартіні здебільшого складається з вермуту та лікеру, в результаті його калорійність становить 207 калорій на порцію.

Маргарита (321 калорія) і Московський мул (153 калорії)

Маргарита є вельми популярним коктейлем, але навряд чи її можна назвати низькокалорійною — 321 калорія на порцію.

Як легшу альтернативу можна розглянути іншу лаймову класику, що освіжає, Московський мул — лише 153 калорії на порцію.

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