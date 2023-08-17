Ідеальний букет. Учені створили перше у світі керівництво з поєднання вина з квітами

Дослідники вважають, що квіткова композиція на столі може істотно поліпшити або погіршити смак вина.

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Усім відомо, що різні сорти вина добре поєднуються з певними закусками, але тепер дослідники вважають, що розкрити букет напою також допомагає і квіткова композиція, розташована в центрі столу, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Пламптон-коледжу в Східному Сассексі створили перший у світі гайд з поєднання вина та квітів. Учені припускають, що це допоможе любителям напою краще розкрити його смак. У дослідженні взяли участь 32 британців віком від 24 до 82 років, яких помістили в кімнати з двома різними типами квіткових композицій або взагалі без них. Під час експерименту учасники продегустували два види вина: багатий та інтенсивний танат із Уругваю та м'якший австралійський піно нуар.

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Після цього учасників експерименту попросили описати свої враження від випитих вин. Зазначимо, що під час дегустації реципієнти не знали, яке саме вино вони куштують. Результати дослідження засвідчили, що незалежно від кімнати люди, як правило, оцінювали піно нуар як делікатний, із тоншим смаком і ароматом.

Посібник із поєднання вина та кольорів Фото: Daily Mail

Однак набагато складніший танат був помилково оцінений як ніжніший, коли реципієнти перебували в кімнаті з квітковою композицією з блідих, світлих і менш яскравих квітів. Водночас такого ефекту не спостерігалося, коли танат дегустували в кімнаті з яскравими й інтенсивними квітами.

За словами керівника дослідження, доктора Гебера Родрігеса, ніжність квітів, мабуть, робить смак вина ніжнішим. Тепер учені вважають, що їхній посібник може допомогти планувальникам весіль і організаторам заходів переосмислити свій "дизайн столу". Наприклад, якщо на заході планують подавати дуже різке, зухвале вино, варто декорувати столи ніжними квітами. Це допоможе зробити вино менш міцним, фруктовішим, елегантним і квітковим.

За словами глави дослідницької компанії The Secret Vine доктора Родрігеса, результати цього дослідження зроблять революцію в тому, як поєднуються вино та квіти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що улюблене вино розкриває характер людини.