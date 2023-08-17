Идеальный букет. Ученые создали первое в мире руководство по сочетанию вина с цветами

Исследователи полагают, что цветочная композиция на столе может существенно улучшить или ухудшить вкус вина.

Related video

Всем известно, что разные сорта вина хорошо сочетаются с определенными закусками, но теперь исследователи полагают, что раскрыть букет напитка также помогает и цветочная композиция, расположенная в центре стола, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Пламптон-колледжа в Восточном Сассексе создали первый в мире гайд по сочетанию вина и цветов. Ученые предполагают, что это поможет любителям напитка лучше раскрыть его вкус. В исследовании приняли участие 32 британца в возрасте от 24 до 82 лет, которых поместили в комнаты с двумя разными типами цветочных композиций или вообще без них. В ходе эксперимента участники продегустировали два вида вина: богатый и интенсивный Таннат из Уругвая и более мягкий австралийский Пино Нуар.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После этого участников эксперимента попросили описать свои впечатления от выпитых вин. Отметим, что во время дегустации реципиенты не знали, какое именно вино они пробуют. Результаты исследования показали, что независимо от комнаты люди, как правило, оценивали Пино Нуар как деликатный, с более тонким вкусом и ароматом.

Руководство по сочетанию вина и цветов Фото: Daily Mail

Однако гораздо более сложный Таннат был ошибочно оценен как более нежный, когда реципиенты находились в комнате с цветочной композицией из бледных, светлых и менее ярких цветов. В то же время такого эффекта не наблюдалось, когда Таннат дегустировали в комнате с яркими и интенсивными цветами.

По словам руководителя исследования, доктора Хебера Родригеса, нежность цветов, по-видимому, делает вкус вина более нежным. Теперь ученые считают, что их руководство может помочь планировщикам свадеб и организаторам мероприятий переосмыслить свой "дизайн стола". Например, если на мероприятии планируют подавать очень резкое, вызывающее вино, стоит декорировать столы нежными цветами. Это поможет сделать вино менее крепким, более фруктовым, элегантным и цветочным.

По словам главы исследовательской компании The Secret Vine, доктора Родригеса, результаты данного исследования произведут революцию в том, как сочетаются вино и цветы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что любимое вино раскрывает характер человека.