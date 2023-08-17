С любовью к талии. Названы 7 алкогольных напитков, которых стоит избегать при похудении

Исследователи рассказали, какие напитки лучше выбирать, чтобы не разрушить свои усилия по сокращению калорий.

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Большинство людей не прочь пропустить по паре коктейлей после тяжелого дня, однако это может весьма болезненно отразиться на вашей талии. В особенности если вы следите за количеством потребляемых калорий и не хотите превысить допустимый лимит, пишет Science Alert.

Используя информацию о пищевой ценности, исследователи составили список некоторых самых высококалорийных алкогольных коктейлей и предложили менее опасные для фигуры.

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Лонг-Айленд (262 калории) и Cosmopolitan (131 калория)

В состав Лонг-Айленда входит водка, джин, ром, текила, трипл-сек и кока-кола, а потому не удивительно, что в одном напитке содержится 262 калории.

В Cosmopolitan намного меньше алкоголя и совсем немного клюквенного сока, а потому его средняя калорийность составляет всего 131 калорию.

Пина колада (423 калории) и Fuzzy Navel (367 калорий)

Пина колада является типичным пляжным коктейлем, однако из-за смеси кокоса и ананаса этот коктейль содержит рекордные 423 калории на порцию.

С другой стороны в состав Fuzzy Navel входит лишь персиковый шнапс и апельсиновый сок, что делает его весьма достойной легкой фруктовой альтернативой с 367 калориями на напиток.

Мохито (203 калории) и диетический ром с колой (115 калорий)

Мохито является фаворитом, однако он содержит сироп, что делает его достаточно калорийным — 203 калории на порцию.

Столь же сладким, но менее калорийным будет диетический ром с колой, который содержит всего 100 калорий.

Джин с тоником (193 калории) и Gin Rickey (146 калорий).

Джин с тоником является мировой классикой, однако тоник содержит сахар, а потому калорийность одной порции составляет около 193 калорий.

Если вы любитель джина и ищете более легкую альтернативу, вам, вероятно, подойдет Gin Rickey. Вместо тоника в этот напиток добавляют сельтерскую воду и лайм, что снижает содержание сахара — всего 146 калорий.

Виски сауэр (555 калорий) и Олд Фешен (168 калорий)

Сладко-острая пена, покрывающая кислый виски делает Виски сауэр особенно прекрасным. Однако основным компонентом этого коктейля является сироп, в результате всего одна порция коктейля может содержать до 555 калорий.

В качестве более легкой альтернативы можно рассмотреть другой коктейль на основе бурбона — Олд Фешен. Один кубик сахара и долька апельсина осветляют темные оттенки бурбона в этом напитке, а его калорийность едва ли превысит 168 калорий.

Водка с тоником (233 калории) и Мартини (207 калорий)

Очевидно, что тоник добавляет коктейлю сладости и калорийности — в результате всего одна порция водки с тоником может содержать 233 калории.

В то же время мартини в основном состоит из вермута и ликера, в результате его калорийность составляет 207 калорий на порцию.

Маргарита (321 калория) и Московский мул (153 калории)

Маргарита является весьма популярным коктейлем, но едва ли ее можно назвать низкокалорийной — 321 калория на порцию.

В качестве более легкой альтернативы можно рассмотреть другую лаймовую освежающую классику Московский мул — всего 153 калории на порцию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали первое в мире руководство по сочетанию вина с цветами.