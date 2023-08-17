Если вообще перестать пить алкоголь: ученые выяснили, что произойдет с организмом человека

Некоторые люди решают полностью отказаться от употребления любого алкоголя. Но у этого есть свои последствия.

Related video

Употребление алкоголя в умеренных дозах (понятие умеренный для каждого свое) не считается для многих людей признаком зависимости. Это обычное явление, когда некоторые люди в конце недели (или чаще) выпивают бокал вина или емкость с чем-то покрепче. Но есть и те, которые намеренно отказывается от употребления алкоголя по разным причинам. Например, из-за риска повредить свою печень или же ухудшить общее состояние здоровья. Но что происходит с организмом, когда человек решает полностью бросить пить алкоголь? Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Федеральное агентство министерства здравоохранения США, которое называется Центры по контролю и профилактике заболеваний, определяет умеренно пьющего человека как такого, который выпивает раз в неделю не более 50 граммов крепкого алкоголя или 150 граммов вина. То есть эти люди, как считается, не имеют алкогольной зависимости.

В исследовании, опубликованном в издании British Medical Journal, ученые показали, что происходит с организмом человека, который полностью прекращает пить алкоголь.

В исследовании приняли участие 94 добровольца, которым в среднем было 45 лет, и попросили их бросить пить на месяц. Ни у одного из участников не было болезней печени или алкогольной зависимости.

Через месяц те, кто воздерживался от употребления алкоголя, испытали ряд положительных результатов для здоровья, которых не наблюдалось в аналогичной группе людей, которые продолжали пить. В кровяное давление снизилось на 6%, они потеряли 1,5 кг веса, а их резистентность к инсулину, отражающая риск развития диабета, снизилась на 25%. Добровольцы, которые бросили пить, также заявили об улучшении общего состояния здоровья, у них улучшилась концентрация внимания и они смогли лучше спать. Ученые также заметили, что уровни двух белков в крови, которые способствуют развитию рака, снизились примерно на 41% и 73%.

Неизвестно, сохраняется ли эти положительное влияние на организм, если воздерживаться от употребления алкоголя больше, чем 1 месяц, говорят ученые.

Авторы исследования подчеркивают, что в любом случае отказ от алкоголя может привести к общему улучшению состояния организма.

Одно важное предостережение заключается в том, что в исследовании рассматривались только пьющие алкоголь люди, у которых в анамнезе не было алкогольной зависимости.

Люди, страдающие расстройством, связанным с употреблением алкоголя, могут испытывать более негативные последствия. Центральная нервная система становится настолько зависимой от воздействия алкоголя, что, когда человек прекращает пить, его мозг остается в гиперактивном состоянии. Это может привести к появлению тревоги, бессонницы и раздражительности.

Фокус уже писал о том, что названы 7 алкогольных напитков, которых стоит избегать при похудении. Исследователи рассказали, какие напитки лучше выбирать, чтобы не разрушить свои усилия по сокращению калорий.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.