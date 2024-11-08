Мужчина не пил алкоголь 500 дней и рассказал об удивительных "интимных" изменениях (фото)

Когда Марк Мэнсон отказался от алкоголя, то вскоре заметил все преимущества, в частности, похудел и начал лучше спать ночью. У него исчезла напряженность и повысилась производительность.

Марк Мэнсон, автор книг "Тонкое искусство пофигизма", продержался 500 дней без алкоголя и рассказал о своем самочувствии и изменениях в организме. Опытом мужчина поделился в видео на YouTube-канале.

Марк не скрывает, что к 30 годам снискал репутацию заядлого "гуляки". Дела у него шли довольно хорошо, он был успешным автором с яркой социальной жизнью, но потом все пошло наперекосяк.

"Моя жизнь изменилась, мои ценности изменились, но больше всего изменился мой метаболизм. Набрал лишний вес, а тело и разум больше не могли справиться с выпивкой", — отметил Мэнсон.

Он вычеркнул много алкогольных напитков из своего еженедельного рациона и вскоре понял, что чувствует себя плохо именно под влиянием выпивки. Когда он отказался от спиртного, то вскоре почувствовал преимущества, в частности, похудел и начал лучше спать ночью. Исчезла напряженность, повысилась производительность. Теперь он может сосредоточиться на работе, избегая эмоциональных качелей. Кроме того, мужчина сэкономил много денег.

Как и многие другие, кто проходит этот путь, Марк заметил, что круг его общения меняется. Некоторые друзья не одобрили такое радикальное решение и со временем отдалились, в конце концов, остались только лучшие.

Также он обнаружил, что некоторые занятия, которые он искренне считал своими хобби, на самом деле были не такими веселыми без алкоголя. Мэнсон говорит, что стал более скучным, но доволен своей жизнью.

Марк заметил, что круг его общения меняется Фото: Mark Manson

Наконец, автор эксперимента рассказал о положительных изменениях в интимном плане. Чтобы избежать лишних подробностей, он взял кусок трубы и заметил, насколько она прочная и упругая.

"Это крепкая и твердая труба. Безусловно, крепче моей старой трубы. Жена, кажется, очень довольна", — сказал он в кадре.

Видео Марка Мэнсона на YouTube собрало 2,5 млн просмотров, тысячи лайков и комментариев.

"В двадцать лет я пил алкоголь на вечеринках, чтобы приглушить свою тревогу. В тридцать пытался похоронить скуку". Ого, эта фраза отозвалась в моей голове. Марк прекрасно объяснил способ пьянства, который я не осознавал до сих пор", — написал один из участников обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал о 50-летней жительнице Канады, которая на протяжении последних двух лет регулярно обращалась за помощью к врачам из-за состояния алкогольного опьянения, наступающее у нее без употребления спиртных напитков. Пациентка жалуется на запах перегара, сонливость и спутанную речь.

Кроме того, долгожительница Дорин Мэннинг, которая недавно отпраздновала свой 104-й день рождения, раскрыла неожиданный секрет долгой и счастливой жизни. Женщина призналась, что каждый день утром выпивает стакан воды, а вечером наливает себе немного вина или джина.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.