Мучает сонливость и запах перегара: организм женщины начал сам вырабатывать алкоголь

Странное расстройство превратило жизнь пациентки, не употребляющей алкоголь по религиозным соображениям, в настоящий ад.

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50-летняя жительница Канады, имя которой не разглашается, на протяжении последних двух лет регулярно обращалась за помощью к врачам из-за состояния алкогольного опьянения, которое наступает у нее без употребления спиртных напитков. Пациентка жалуется на запах перегара, сонливость и спутанную речь, пишет издание Live Science.

Странное заболевание превратило жизнь канадки, которая не употребляет алкоголь по религиозным соображениям, в настоящий ад: она не может нормально работать и выполнять домашние дела, потому что засыпает вследствие интоксикации организма.

Когда пациентка пришла на осмотр к медикам, то они сначала подумали, что она пьяна, и заподозрили алкоголизм. Однако проверка у нарколога и психиатра опровергла все сомнения.

В ходе полной диагностики организма выяснилось, что странным симптомам предшествовали частые инфекции мочевыводящих путей, которые лечили с помощью больших доз антибиотиков. Эти препараты сильно повлияли на микрофлору в кишечнике женщины, сократив количество полезных бактерий, что сделало ее организм менее устойчивым к борьбе с патогенами, в частности грибками, которые могут ферментировать углеводы и производить спирт.

Женщина обратилась к медикам из-за алкогольной интоксикации организма Фото: Freepik

У этого расстройства даже есть название — "синдром автопивоварни", но врачам достаточно сложно поставить диагноз, потому что он очень редкий. С момента открытия заболевания в 1940-х годах официально зарегистрировали лишь 100 случаев.

Сообщается, что жительнице Канады назначили специальный курс лечения противогрибковыми препаратами, а также посадили на низкоуглеводную диету, чтобы уменьшить уровень сахара в крови. Вскоре симптомы опьянения у пациентки исчезли.

Напомним, ранее Фокус писал о 31-летней Марии Жампачовой из Чехии, которая от рождения страдает из-за редкого генетического расстройства и всю жизнь терпит пренебрежительные взгляды окружающих людей. У молодой женщины врачи диагностировали генетическое кожное заболевание под названием ихтиоз (или "болезнь рыбьей чешуи"), которое редко встречается в такой экстремальной форме.

А вот 6-летняя девочка Харлоу Гарднер из городка Портсмут (графство Гемпшир, Великобритания) борется с генетическим заболеванием, которое считается единственным в своем роде — врачи не знают ни одного случая в мире, когда у пациента подтвердился бы аналогичный диагноз.