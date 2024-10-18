"Я протрезвел": Колин Фаррел рассказал о тяжелой болезни сына

Джеймс родился с нейрогенетическим расстройством, которое вызывает задержки развития. Актер гордится своим наследником и уделяет ему много времени.

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48-летний ирландский актер Колин Фаррел рассказал, как его спас больной сын. Об этом пишет Daily Mail.

20-летний Джеймс — сын актера от его отношений с канадской моделью Ким Борденейв. Он родился с нейрогенетическим расстройством, которое вызывает задержки развития, нарушение равновесия и другие проблемы. Сын актера не может говорить и нуждается в постоянной помощи опекуна для выполнения повседневных задач.

Юноша имеет синдром Ангельмана, редкое генетическое заболевание, названное в честь британского педиатра Гарри Ангельмана, который обнаружил его в 1965 году. Это неизлечимо. Когда люди встречают Фаррелла и его наследника возле дома Колина в Лос-Анджелесе, они иногда подходят, чтобы спросить, что случилось с Джеймсом.

"Мы все имеем значительные трудности. Но для большинства людей они будут касаться эмоциональных или психологических вещей, на которые не стоит плевать, это очень серьезно. Но если я сейчас оглянусь вокруг, я бы не знал, что кто-то имел проблемы. Все выглядят здоровыми, все выглядят присутствующими. Когда Джеймс входит в комнату, ты говоришь: "Вау, что случилось с этим парнем?" Это важно", — рассказал актер.

Колин Фаррел с сыном Джеймсом Фото: Colin Farrell/Instagram

В 2003 году, когда родился Джеймс, Колин и Ким предполагали, что отцовство пройдет без проблем.

"Мы думали, что он идеален. Ну, он идеален, он прекрасный молодой человек, но мы думали, что он также идеален физически и неврологически. Сначала ему неправильно поставили диагноз ДЦП, что является распространенным явлением, поскольку церебральный паралич и синдром Ангельмана имеют схожие характеристики. Но когда ему исполнилось два года, у него уже начались судороги, и я знал, что у него серьезная задержка развития", — вспомнил актер.

Проблемы ребенка заставили Фаррела по-другому взглянуть на жизнь.

"Ты действительно ничего не воспринимаешь как должное. Есть глубокое чувство страха — я бегал по больницам с Джеймсом на руках, когда у него был приступ, — но есть также более глубокое чувство любви и уважения. Вы знаете, что первые шаги ребенка являются определяющим моментом в жизни родителей? Что ж, если вам сказали, что есть вероятность, что ваш ребенок вообще никогда не будет ходить, эти шаги приобретают совершенно новое значение", — признался Колин.

Колин Фаррел с младшим сыном Фото: Getty Images

В частности, болезнь сына заставила ирландского актера отказаться от алкоголя. В свое время он выпивал много красного вина, пива и виски.

"Джеймсу было два года, когда я протрезвел, и часть топлива, которое я использовал, чтобы отойти от алкоголя, наркотиков и всего этого, заключалась в том, что я знал, что у него проблемы со здоровьем. Всем детям нужны родители — или родители, или бабушки, дедушки, или еще кто-то — чтобы заботиться о них, и одна из вещей, которым научил меня Джеймс, это обнаружить в себе желание жить", — вспомнил Фаррел.

Также актер признался, что гордится своим сыном.

"Джеймс невероятно сильный, смелый и своевольный. Он так упорно работает, чтобы достичь физических способностей, которых большинство из нас достигает в два-три года. Но он прекрасен", — отметил звезда сериала "Пингвин".

Чтобы помочь другим людям, у которых в семье есть такие же диагнозы, Колин Фарелл запустил Colin Farrell Foundation. На эту инициативу его вдохновил Джеймс.

"Я хочу, чтобы мир был добр к Джеймсу. Я хочу, чтобы мир относился к нему с добротой и уважением", — говорил актер.

Также Фокус писал о появлении Колина Фаррела на публике с младшим сыном.