Редкое появление: Колин Фаррел вывел в свет младшего сына (фото)
Актер активно рекламирует свой новый сериал "Пингвин". К нему на публике присоединился 14-летний Генри.
48-летний ирландский актер Колин Фаррел вывел в свет своего 14-летнего сына Генри. Об этом пишет People.
На нью-йоркскую премьеру фильма "Пингвин" Фаррелл взял с собой своего наследника, который довольно редко выходит на публику.
Актер воспитывает Генри со своей коллегой по фильму "Ундина" Алисией Бахледой-Куруш, с которой он встречался несколько лет до разрыва в 2010 году. У Фаррела также есть 21-летний сын Джеймс от модели Ким Борденейв. Он родился с нейрогенетическим расстройством, которое вызывает задержки развития, нарушение равновесия и другие проблемы. Сын актера не может говорить и нуждается в постоянной помощи опекуна для выполнения повседневных задач.
Ирландский актер повторяет свою роль Оза Кобба из фильма 2022 года "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в новой картине "Пингвин".
Премьера сериала, действие которого разворачивается через неделю после событий в фильме, состоится в четверг, 19 сентября, первыми двумя эпизодами.
Звезда экрана вышел на красную дорожку в черном деловом костюме в тонкую полоску поверх белой рубашки и классического однотонного черного галстука.
Колин дополнял свой образ черными туфлями.
Тем временем его сын Генри продемонстрировал образ с черной рубашкой, галстуком, пиджаком, брюками и туфлями.
Напомним, как выглядит старший сын Колина Фаррела.
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