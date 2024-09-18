Редкое появление: Колин Фаррел вывел в свет младшего сына (фото)

Актер активно рекламирует свой новый сериал "Пингвин". К нему на публике присоединился 14-летний Генри.

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48-летний ирландский актер Колин Фаррел вывел в свет своего 14-летнего сына Генри. Об этом пишет People.

На нью-йоркскую премьеру фильма "Пингвин" Фаррелл взял с собой своего наследника, который довольно редко выходит на публику.

Актер воспитывает Генри со своей коллегой по фильму "Ундина" Алисией Бахледой-Куруш, с которой он встречался несколько лет до разрыва в 2010 году. У Фаррела также есть 21-летний сын Джеймс от модели Ким Борденейв. Он родился с нейрогенетическим расстройством, которое вызывает задержки развития, нарушение равновесия и другие проблемы. Сын актера не может говорить и нуждается в постоянной помощи опекуна для выполнения повседневных задач.

Ирландский актер повторяет свою роль Оза Кобба из фильма 2022 года "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в новой картине "Пингвин".

Премьера сериала, действие которого разворачивается через неделю после событий в фильме, состоится в четверг, 19 сентября, первыми двумя эпизодами.

Звезда экрана вышел на красную дорожку в черном деловом костюме в тонкую полоску поверх белой рубашки и классического однотонного черного галстука.

Колин Фаррел с сыном Генри Фото: Getty Images

Колин дополнял свой образ черными туфлями.

Тем временем его сын Генри продемонстрировал образ с черной рубашкой, галстуком, пиджаком, брюками и туфлями.

Напомним, как выглядит старший сын Колина Фаррела.

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