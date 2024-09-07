Топ-сериалы сентября: "Зорро" с Дюжарденом, "Пингвин" с Фарреллом, "Идеальная пара" с Николь Кидман

Фокус выбрал топ-7 премьерных сериалов сентября в разных жанрах: от криминальной драмы до супергеройского кино, и все это — со множеством звезд первой величины.

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Открытие осеннего сезона принесло немало занятного: французский сериал "Зорро" (попытка Жана Дюжардена переиграть Алена Делона в этой роли), преступники от Marvel в "Пингвине" с неузнаваемым Колином Фарреллом, боевой отряд ведьм от DC "Это все Агата" с Кэтрин Хан, криминальный экшн "Ночь боя: Ограбление на миллион долларов" с Кевином Хартом и Сэмюэлем Л. Джексоном, детективная драма "Идеальная пара" с Николь Кидман и Ливом Шрайбером. И парочка симпатичных детективов – на закуску.

Fight Night: The Million Dollar Heist / Ночь боя: Ограбление на миллион долларов

США, 2024, криминал, экшн

Премьера: 5 сентября

Платформа: Peacock

Сезон: 1

Серий: 6

В ролях: Кевин Харт, Терренс Ховард, Сэмюэл Л. Джексон

Сериал рассказывает о ночи 26 октября 1970 года, когда легендарный Моххамед Али триумфально вернулся в мир бокса. Али не занимался боксом уже четыре года, с тех пор как его отстранили от участия в соревнованиях за отказ от призыва в армию — во время войны во Вьетнаме. Однако штат Джорджия предоставил ему боксерскую лицензию, открыв путь к возрождению карьеры.

Али победил Кворри в третьем раунде: судья остановил бой из-за рассечения над левым глазом противника Моххамеда. А в это же время в другой части Атланты десятки богатых болельщиков собрались на эксклюзивное пати в частном доме – смотреть прямую трансляцию боя. Тут к ним и нагрянули вооруженные грабители. Куш – драгоценности и толстые кошельки.

Героя Кевина Харта – пройдоху и организатора просмотра Гордона Уильямса по прозвищу Чикен-мен обвиняют в том, что он навел грабителей. А ведь обворованы боссы мафии. Эти ребята не шутят, замочить воров для них — дело чести. Чтобы обелить свою репутацию, Уильямс должен убедить своего старого недруга – Джей Ди Хадсона, одного из первых темнокожих детективов, в своей невиновности, и помочь распутать это дерзкое дело.

Снято динамично, в духе Гая Ричи или раннего Тарантино.

Трейлер сериала "Ночь боя: Ограбление на миллион долларов"

Идеальная пара / The Perfect Couple

США, 2024, криминал, драма

Премьера: 5 сентября

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серий: 6

В ролях: Николь Кидман, Лив Шрайбер, Ив Хьюсон

Молодая девушка Амелия Сакс собирается выйти замуж за богатого представителя семьи Уинбери. Его мать – писательница Грир Гаррисон Уинбери, категорически против брака. Напряжение в отношениях растет. В день свадьбы в водах гавани находят мертвое тело невесты. Все гости и родственники – под подозрением в убийстве, хотя вначале смерть Амелии списывали на несчастный случай. Полиция резво берется за раскрытие этого дела, подозреваемые – сплошь миллионеры и прочие сильные мира сего. Николь Кидман — в привычной для себя роли стервы.

Экранизация одноименного романа писательницы Элин Гильдербранд. Сняла этот детектив большая специалистка по триллерам – датская режиссер Сюзанна Бир, известная фантастическим хоррором "Птичий короб".

Шесть серий вышли одновременно.

Трейлер сериала "Идеальная пара"

"Зорро" / Zorro

Франция, США, 2024, приключенческий боевик

Премьера: 6 сентября

Платформа: Paramount+

Сезон:1

Серий: 8

В ролях: Жан Дюжарден, Одри Дана, Сальваторе Фикарра

Французское отделение Paramount+ бросает вызов старому французско-итальянскому шедевру "Зорро" (1975) с Аленом Делоном, сняв новую версию приключений человека в маске — с оскароносным Жаном Дюжарденом ("99 франков", "Артист", "Волк с Уолл-стрит").

В 1821 году дон Диего де ла Вега, ставший градоначальником Лос-Анджелеса, столкнулся с серьезными проблемами в деле процветания своего городка. Алчность дона Эммануэля, местного богача, ввергла муниципалитет в финансовые трудности. Столкнувшись с растущей несправедливостью, Диего перестает справляться с полномочиями мэра. Он решает достать маску и шпагу, чтобы защищать угнетенных — под личиной Зорро. Но двойная жизнь ставит под угрозу его брак с Габриэллой, которая не подозревает о его тайне.

Интересная вариация Зорро – он чиновник и преступник-мститель в одном лице.

Все сделано, судя по трейлеру, на должном уровне и хочется верить, что авторы способны еще удивить зрителя – даже в этом архаичном сюжете, который неоднократно был воплощен на экране.

Трейлер сериала "Зорро"

"Это все Агата" / Agatha All Along

США, 2024, фэнтези, супергеройская комедия

Премьера: 18 сентября

Сезон: 1

Серий: 9

Платформа: Disney+,

В ролях: Кэтрин Хан, Сашир Замата, Пэтти Люпон

"Это все Агата" — спинофф сериала "ВандаВижн" (2021). Главная героиня – могучая ведьма Агата Харкнесс. После финальной схватки с еще более сильной ведьмой Вандой Максимофф колдунья теряет силы и забывает, кто она. Она оказалась в ловушке в городке Вествью, штат Нью-Джерси. Но с помощью другой ведьмы с трудом возвращает себе память и, разумеется, жажду отомстить.

Для этого ведьма Агата решила собрать целый боевой отряд. "Какая ведьма в здравом уме присоединится к твоему отряду?" – спрашивает Агату одна из колдуний в ролике. – "Как оказалось, я собираю отряд нездравомыслящих ведьм!" Смешно! В общем, что-то вроде "Отряда самоубийц" — только с ведьмами.

Первые два эпизода шоу покажут 18 сентября, остальные – раз в неделю – до 6 ноября.

Трейлер сериала "Это все Агата"

Пингвин / The Penguin

США, 2024, криминал, суперегройское кино

Премьера: 19 сентября

Сезон: 1

Серий: 8

Платформа: HBO

В ролях: Колин Фаррелл, София Фальконе, Сальваторе Марони

Это сериал по комиксам DC. Его действие разворачивается через неделю после событий фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза 2022 года. Проект повествует о том, как пришел к власти над преступниками Готэм-Сити Освальд "Оз" Кобблпот по прозвищу Пингвин. Колин Фаррел ("Александр", "Залечь на дно в Брюгге", "Шугар") в его роли почти неузнаваем: полный, в шрамах, с желтым лицом отморозка.

В трейлере — сплошные зловещие бандитские разборки. Короче, ведьмы Marvel будут конкурировать с гангстерами DC. Кто выиграет, покажет время. Трейлер сериала "Пингвин" набрал значительно больше просмотров, но лично мне симпатичнее ведьмы – как-то у них больше непредсказуемости.

Все серии будут выходить по разу в неделю. Финал – 10 ноября 2024 года.

"Убийство в маленьком городке" / Murder in a Small Town

Канада, США, 2024, детектив, драма

Дата премьеры: 24 сентября

Релиз: Fox

Сезон: 1

Серий: 9

В ролях: Россиф Сазерленд, Кристин Кройк, Майя Лоу

"Убийство в маленьком городке" — это сериальная адаптация цикла детективных романов Л. Р. Райта о детективе Карле Альберге.

Карл со своей напарницей по имени Эдвина Йен расследует убийства, которые внезапно потрясли тишайший городок в Британской Колумбии (Канада). Неожиданно Карл влюбляется в библиотекаршу Кассандру, которая поначалу интересовала его только как свидетельница.

Россиф Сазерленд – харизматичный актер, который играет здесь типичного канадского мужика: прямого, волевого, обаятельного и жутко упертого: пока не разберется – не успокоится.

Трейлер сериала "Убийство в маленьком городке"

"Гротеск" / Grotesquerie

США, ужасы, драма, криминал

Премьера: 25 сентября

Сезон:1

Серий: 10

Релиз: FX

В ролях: Ниси Нэш, Микаэла Даймонд, Лесли Мэнвилл

В этом сериале тоже следствие ведет парочка – наверное, зрителям нравится этот ход.

Детектив Лоис Трайон и монахиня сестра Меган выясняют кто совершил серию отвратительных преступлений, которые создали в их городке и в общине невозможную атмосферу страха.

В сериале мистика, ритуалы, жертвоприношения – с небольшими вкраплениями юмора и иронии, чтобы главным героям оставаться в уме и твердой памяти.

Сериал "Гротеск" должен иметь известное качество, поскольку детективную хоррор-драму поставил 58-летний Райан Мерфи – режиссер таких хитов как "Части тела" и "Американская история преступлений".