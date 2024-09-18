Рідкісна поява: Колін Фаррел вивів у світ меншого сина (фото)

Актор активно рекламує свій новий серіал "Пінгвін". До нього на публіці приєднався 14-річний Генрі.

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48-річний ірландський актор Колін Фаррел вивів у світ свого 14-річного сина Генрі. Про це пише People.

На нью-йоркську прем’єру фільму "Пінгвін" Фаррелл взяв із собою свого спадкоємця, який доволі рідко виходить на публіку.

Актор виховує Генрі зі своєю колегою по фільму "Ундіна" Алісією Бахледою-Куруш, з якою він зустрічався кілька років до розриву у 2010 році. У Фаррела також є 21-річний син Джеймс від моделі Кім Борденейв. Він народився з нейрогенетичним розладом, який спричиняє затримки розвитку, порушення рівноваги та інші проблеми. Син актора не може говорити і потребує постійної допомоги опікуна для виконання повсякденних завдань.

Ірландський актор повторює свою роль Оза Кобба з фільму 2022 року "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у новій картині "Пінгвін".

Прем'єра серіалу, дія якого розгортається через тиждень після подій у фільмі, відбудеться у четвер, 19 вересня, першими двома епізодами.

Зірка екрану вийшов на червону доріжку в чорному діловому костюмі в тонку смужку поверх білої сорочки та класичної однотонної чорної краватки.

Колін Фаррел із сином Генрі Фото: Getty Images

Колін доповнював свій образ чорними туфлями.

Тим часом його син Генрі продемонстрував образ з чорною сорочкою, краваткою, піджаком, штанами та туфлями.

Нагадаємо, як виглядає старший син Коліна Фаррела.

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