Топ-серіали вересня: "Зорро" з Дюжарденом, "Пінгвін" з Фарреллом, "Ідеальна пара" з Ніколь Кідман

Фокус вибрав топ-7 прем'єрних серіалів вересня в різних жанрах: від кримінальної драми до супергеройського кіно, і все це — з безліччю зірок першої величини.

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Відкриття осіннього сезону принесло чимало цікавого: французький серіал "Зорро" (спроба Жана Дюжардена переграти Алена Делона в цій ролі), злочинці від Marvel у "Пінгвіні" з невпізнанним Коліном Фарреллом, бойовий загін відьом від DC "Це все Агата" з Кетрін Хан, кримінальний екшн "Ніч бою: Пограбування на мільйон доларів" із Кевіном Гартом і Семюелем Л. Джексоном. Джексоном, детективна драма "Ідеальна пара" з Ніколь Кідман і Лівом Шрайбером. І парочка симпатичних детективів — на закуску.

Fight Night: The Million Dollar Heist / Ніч бою: Пограбування на мільйон доларів

США, 2024, кримінал, екшн

Прем'єра: 5 вересня

Платформа: Peacock

Сезон: 1

Серій: 6

У ролях: Кевін Гарт, Терренс Говард, Семюел Л. Джексон

Серіал розповідає про ніч 26 жовтня 1970 року, коли легендарний Моххамед Алі тріумфально повернувся у світ боксу. Алі не займався боксом уже чотири роки, відколи його відсторонили від участі в змаганнях за відмову від призову в армію — під час війни у В'єтнамі. Однак штат Джорджія надав йому боксерську ліцензію, відкривши шлях до відродження кар'єри.

Алі переміг Кворрі в третьому раунді: суддя зупинив бій через розсічення над лівим оком супротивника Моххамеда. А в цей же час в іншій частині Атланти десятки багатих уболівальників зібралися на ексклюзивне паті в приватному будинку — дивитися пряму трансляцію бою. Тут до них і нагрянули озброєні грабіжники. Куш — коштовності та товсті гаманці.

Героя Кевіна Гарта — пройдисвіта й організатора перегляду Гордона Вільямса на прізвисько Чикен-мен звинувачують у тому, що він навів грабіжників. Але ж обікрадені боси мафії. Ці хлопці не жартують, замочити злодіїв для них — справа честі. Щоб відбілити свою репутацію, Вільямс повинен переконати свого старого недруга — Джей Ді Хадсона, одного з перших темношкірих детективів, у своїй невинності, і допомогти розплутати цю зухвалу справу.

Знято динамічно, в дусі Гая Річі або раннього Тарантіно.

Трейлер серіалу "Ніч бою: Пограбування на мільйон доларів"

Ідеальна пара / The Perfect Couple

США, 2024, кримінал, драма

Прем'єра: 5 вересня

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 6

У ролях: Ніколь Кідман, Лів Шрайбер, Ів Г'юсон

Молода дівчина Амелія Сакс збирається вийти заміж за багатого представника родини Вінбері. Його мати — письменниця Грір Гаррісон Вінбері, категорично проти шлюбу. Напруга у стосунках зростає. У день весілля у водах гавані знаходять мертве тіло нареченої. Усі гості та родичі — під підозрою у вбивстві, хоча спочатку смерть Амелії списували на нещасний випадок. Поліція жваво береться за розкриття цієї справи, підозрювані — суцільно мільйонери та інші сильні світу цього. Ніколь Кідман — у звичній для себе ролі стерви.

Екранізація однойменного роману письменниці Елін Гільдербранд. Зняла цей детектив велика фахівчиня з трилерів — данська режисерка Сюзанна Бір, відома фантастичним горором "Пташиний короб".

Шість серій вийшли одночасно.

Трейлер серіалу "Ідеальна пара"

"Зорро" / Zorro

Франція, США, 2024, пригодницький бойовик

Прем'єра: 6 вересня

Платформа: Paramount+

Сезон:1

Серій: 8

У ролях: Жан Дюжарден, Одрі Дана, Сальваторе Фікарра

Французьке відділення Paramount+ кидає виклик старому французько-італійському шедевру "Зорро" (1975) з Аленом Делоном, знявши нову версію пригод людини в масці — з оскароносним Жаном Дюжарденом ("99 франків", "Артист", "Вовк з Волл-стріт").

1821 року дон Дієго де ла Вега, який став градоначальником Лос-Анджелеса, зіткнувся з серйозними проблемами у справі процвітання свого містечка. Жадібність дона Еммануеля, місцевого багатія, занурила муніципалітет у фінансові труднощі. Зіткнувшись зі зростаючою несправедливістю, Дієго перестає справлятися з повноваженнями мера. Він вирішує дістати маску і шпагу, щоб захищати пригноблених — під личиною Зорро. Але подвійне життя ставить під загрозу його шлюб із Габріеллою, яка не підозрює про його таємницю.

Цікава варіація Зорро — він чиновник і злочинець-месник в одній особі.

Усе зроблено, судячи з трейлеру, на належному рівні, і хочеться вірити, що автори здатні ще здивувати глядача — навіть у цьому архаїчному сюжеті, який неодноразово був втілений на екрані.

Трейлер серіалу "Зорро"

"Це все Агата" / Agatha All Along

США, 2024, фентезі, супергеройська комедія

Прем'єра: 18 вересня

Сезон: 1

Серій: 9

Платформа: Disney+,

У ролях: Кетрін Хан, Сашир Замата, Петті Люпон

"Це все Агата" — спінофф серіалу "ВандаВіжн" (2021). Головна героїня — могутня відьма Агата Гаркнесс. Після фінальної сутички зі ще сильнішою відьмою Вандою Максімофф чаклунка втрачає сили та забуває, хто вона. Вона опинилася в пастці в містечку Вествью, штат Нью-Джерсі. Але за допомогою іншої відьми насилу повертає собі пам'ять і, зрозуміло, жагу помститися.

Для цього відьма Агата вирішила зібрати цілий бойовий загін. "Яка відьма при здоровому глузді приєднається до твого загону?" — запитує Агату одна з чаклунок у ролику. — "Як виявилося, я збираю загін нерозсудливих відьом!" Смішно! Загалом, щось на кшталт "Загону самогубців" — тільки з відьмами.

Перші два епізоди шоу покажуть 18 вересня, інші — раз на тиждень — до 6 листопада.

Трейлер серіалу "Це все Агата"

Пінгвін / The Penguin

США, 2024, кримінал, суперегройське кіно

Прем'єра: 19 вересня

Сезон: 1

Серій: 8

Платформа: HBO

У ролях: Колін Фаррелл, Софія Фальконе, Сальваторе Мароні

Це серіал за коміксами DC. Його дія розгортається через тиждень після подій фільму "Бетмен" Метта Рівза 2022 року. Проєкт оповідає про те, як прийшов до влади над злочинцями Готем-Сіті Освальд "Оз" Кобблпот на прізвисько Пінгвін. Колін Фаррел ("Александр", "Залягти на дно в Брюгге", "Шугар") у його ролі майже невпізнанний: повний, у шрамах, з жовтим обличчям відморозка.

У трейлері — суцільні зловісні бандитські розбірки. Коротше, відьми Marvel конкуруватимуть із гангстерами DC. Хто виграє, покаже час. Трейлер серіалу "Пінгвін" набрав значно більше переглядів, але особисто мені симпатичніші відьми — якось у них більше непередбачуваності.

Усі серії виходитимуть по разу на тиждень. Фінал — 10 листопада 2024 року.

"Вбивство в маленькому містечку" / Murder in a Small Town

Канада, США, 2024, детектив, драма

Дата прем'єри: 24 вересня

Реліз: Fox

Сезон: 1

Серій: 9

У ролях: Россіф Сазерленд, Крістін Кройк, Майя Лоу

"Вбивство в маленькому містечку" — це серіальна адаптація циклу детективних романів Л. Р. Райта про детектива Карла Альберга.

Карл зі своєю напарницею на ім'я Едвіна Єн розслідує вбивства, які раптово сколихнули тихе містечко в Британській Колумбії (Канада). Несподівано Карл закохується в бібліотекарку Кассандру, яка спочатку цікавила його тільки як свідок.

Россіф Сазерленд — харизматичний актор, який грає тут типового канадського мужика: прямого, вольового, чарівного і страшенно впертого: поки не розбереться — не заспокоїться.

Трейлер серіалу "Вбивство в маленькому містечку"

"Гротеск" / Grotesquerie

США, жахи, драма, кримінал

Прем'єра: 25 вересня

Сезон:1

Серій: 10

Реліз: FX

У ролях: Нісі Неш, Мікаела Даймонд, Леслі Менвілл

У цьому серіалі теж слідство веде парочка — напевно, глядачам подобається цей хід.

Детектив Лоїс Трайон і черниця сестра Меган з'ясовують, хто скоїв серію огидних злочинів, що створили в їхньому містечку і в громаді неможливу атмосферу страху.

У серіалі містика, ритуали, жертвопринесення — з невеликими вкрапленнями гумору та іронії, щоб головним героям залишатися при тямущому розумі та твердій пам'яті.

Серіал "Гротеск" має мати відому якість, оскільки детективну хорор-драму поставив 58-річний Раян Мерфі — режисер таких хітів як "Частини тіла" та "Американська історія злочинів".