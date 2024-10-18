"Я протверезів": Колін Фаррел розповів про важку хворобу сина

Джеймс народився з нейрогенетичним розладом, який спричиняє затримки розвитку. Актор пишається своїм спадкоємцем та приділяє йому багато часу.

Related video

48-річний ірландський актор Колін Фаррел розповів, як його врятував хворий син. Про це пише Daily Mail.

20-річний Джеймс — син актора від його стосунків з канадською моделлю Кім Борденейв. Він народився з нейрогенетичним розладом, який спричиняє затримки розвитку, порушення рівноваги та інші проблеми. Син актора не може говорити і потребує постійної допомоги опікуна для виконання повсякденних завдань.

Юнак має синдром Ангельмана, рідкісне генетичне захворювання, назване на честь британського педіатра Гаррі Ангельмана, який виявив його в 1965 році. Це невиліковно. Коли люди зустрічають Фаррелла та його спадкоємця біля будинку Коліна в Лос-Анджелесі, вони іноді підходять, щоб запитати, що сталося з Джеймсом.

"Ми всі маємо значні труднощі. Але для більшості людей вони стосуватимуться емоційних чи психологічних речей, на які не варто чхати, це дуже серйозно. Але якщо я зараз озирнуся навколо, я б не знав, що хтось мав проблеми. Всі виглядають здоровими, всі виглядають присутніми. Коли Джеймс заходить до кімнати, ти кажеш: "Вау, що сталось з цим хлопцем?" Це важливо", — розповів актор.

Колін Фаррел із сином Джеймсом Фото: Colin Farrell/Instagram

У 2003 році, коли народився Джеймс, Колін і Кім припускали, що батьківство пройде без проблем.

"Ми думали, що він ідеальний. Ну, він ідеальний, він прекрасний молодий чоловік, але ми думали, що він також ідеальний фізично та неврологічно. Спочатку йому неправильно поставили діагноз ДЦП, що є поширеним явищем, оскільки церебральний параліч і синдром Ангельмана мають схожі характеристики. Але коли йому виповнилося два роки, у нього вже почалися судоми, і я знав, що у нього серйозна затримка розвитку", — пригадав актор.

Проблеми дитини змусили Фаррела по-іншому поглянути на життя.

"Ти справді нічого не сприймаєш як належне. Є глибоке почуття страху – я бігав по лікарнях з Джеймсом на руках, коли у нього був напад, – але є також глибше почуття любові та поваги. Ви знаєте, що перші кроки дитини є визначальним моментом у житті батьків? Що ж, якщо вам сказали, що є ймовірність, що ваша дитина взагалі ніколи не буде ходити, ці кроки набувають абсолютно нового значення", — зізнався Колін.

Колін Фаррел з меншим сином Фото: Getty Images

Зокрема, хвороба сина змусила ірландського актора відмовитися від алкоголю. Свого часу він випивав багато червоного вина, пива та віскі.

"Джеймсу було два роки, коли я протверезів, і частина палива, яке я використовував, щоб відійти від алкоголю, наркотиків і всього цього, полягала в тому, що я знав, що у нього проблеми зі здоров’ям. Усім дітям потрібні батьки – або батьки, чи бабусі, дідусі, чи ще хтось – щоб піклуватися про них, і одна з речей, яких навчив мене Джеймс, це виявити в собі бажання жити", — пригадав Фаррел.

Також актор зізнався, що пишається своїм сином.

"Джеймс неймовірно сильний, сміливий і свавільний. Він так наполегливо працює, щоб досягти фізичних здібностей, яких більшість із нас досягає у два-три роки. Але він прекрасний", — зазначив зірка серіалу "Пінгвін".

Щоб допомогти іншим людям, у яких у сім'ї є такі ж діагнози, Колін Фарелл запусив Colin Farrell Foundation. На цю ініціативу його надихнув Джеймс.

"Я хочу, щоб світ був добрий до Джеймса. Я хочу, щоб світ ставився до нього з добротою і повагою", — говорив актор.

Також Фокус писав про появу Коліна Фаррела на публіці з меншим сином.