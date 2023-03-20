Организм вырабатывает алкоголь: в США мужчину уволили с работы из-за редкой болезни

Американец Марк Монджардо долгое время жил с недугом, о котором даже не подозревал. Это заболевание едва не разрушило мужчине жизнь.

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У бывшего жителя Нью-Джерси (США) Марк Монджардо обнаружили редкий синдром "автопивоварни". Организм мужчины вырабатывает алкоголь. Об этом сообщает ABC 7.

Впервые симптомы проявились в 2006 году. Мужчина работал учителем и тренером в средней школе в Нью-Джерси, когда сотрудники школы начали жаловаться, что от него пахнет алкоголем, хотя сам он утверждал, что никогда не пил во время рабочего дня.

"Я бы никогда этого не сделал. Я учитель. Для меня это было очень тревожно. Я действительно понятия не имел, что происходит", — сказал Монджардо репортеру 7 On Your Side Investigates.

Руководство школы в конце концов отправило его в оплачиваемый административный отпуск. Позже американец рассказал, что у него не было другого выбора, кроме как уйти из с работы. Вместе с женой и двумя детьми он переехал на Лонг-Айленд и там устроился учителем в местную школу.

Вместе с женой и двумя детьми Марк переехал на Лонг-Айленд, но и там болезнь дала о себе знать Фото: ABC-7

В 2018 году полиция остановила Монджардо. Экспертиза показала, что содержание алкоголя в его крови было 0,18 или 0,19 промилле.

"Тогда я потерял все. Я потерял все, что только можно потерять. Мне пришлось продать свой дом, машину. Я не мог найти работу в сфере образования, я не мог найти работу даже в продуктовом магазине. На мне висели обвинения в тяжком преступлении. Знаете, мне грозило тюремное заключение за два вождения в нетрезвом виде, хотя я не пил", — сказал он.

После этого случая мать Марка и начала впервые искать причины "нетрезвого" состояния сына. Позже она наткнулась в интернете на синдром "автопивоварни".

Мужчине удалось найти врача, который специализируется на лечении данного редкого недуга Фото: ABC-7

Мужчине удалось найти врача, который специализируется на лечении данного редкого недуга. Ему назначили препараты и строгую низкоуглеводную диету.

Синдром "автопивоварни" — редкое заболевание, при котором в пищеварительной системе в результате эндогенной ферментации образуется опьяняющее количество этанола.

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