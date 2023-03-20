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Організм виробляє алкоголь: у США чоловіка звільнили з роботи через рідкісну хворобу

Лікар, лікар, лабораторія,
Фото: Pixabay | Синдром "автопивоварні" — рідкісне захворювання, за якого організм починає виробляти алкоголь. Ілюстративне фото.

Американець Марк Монджардо довгий час жив із недугою, про яку навіть не підозрював. Це захворювання мало не зруйнувало чоловікові життя.

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У колишнього мешканця Нью-Джерсі (США) Марк Монджардо виявили рідкісний синдром "автопивоварні". Організм чоловіка виробляє алкоголь. Про це повідомляє ABC 7.

Уперше симптоми виявилися у 2006 році. Чоловік працював учителем і тренером у середній школі в Нью-Джерсі, коли співробітники школи почали скаржитися, що від нього пахне алкоголем, хоча сам він стверджував, що ніколи не пив під час робочого дня.

"Я б ніколи цього не зробив. Я вчитель. Для мене це було дуже тривожно. Я дійсно не мав уявлення, що відбувається", — сказав Монджардо репортеру 7 On Your Side Investigates.

Керівництво школи зрештою відправило його в оплачувану адміністративну відпустку. Пізніше американець розповів, що він не мав іншого вибору, окрім як піти з роботи. Разом із дружиною та двома дітьми він переїхав на Лонг-Айленд і там влаштувався вчителем у місцеву школу.

Сім'я, сімейна пара, діти, батьки, Fullscreen
Разом із дружиною та двома дітьми Марк переїхав на Лонг-Айленд, але й там хвороба дала про себе знати
Фото: ABC-7

2018 року поліція зупинила Монджардо. Експертиза показала, що вміст алкоголю в його крові був 0,18 або 0,19 проміле.

"Тоді я втратив усе. Я втратив усе, що тільки можна втратити. Мені довелося продати свій будинок, машину. Я не міг знайти роботу у сфері освіти, я не міг знайти роботу навіть у продуктовому магазині. На мені висіли звинувачення в тяжкому злочині. Знаєте, мені загрожувало ув'язнення за два водіння в нетверезому стані, хоча я не пив", — сказав він.

Після цього випадку мати Марка й почала вперше шукати причини нетверезого стану сина. Пізніше вона натрапила в інтернеті на синдром "автопивоварні".

Чоловік, американець, інтерв'ю Fullscreen
Чоловіку вдалося знайти лікаря, який спеціалізується на лікуванні цієї рідкісної недуги
Фото: ABC-7

Чоловікові вдалося знайти лікаря, який спеціалізується на лікуванні цієї рідкісної недуги. Йому призначили препарати й сувору низьковуглеводну дієту.

Синдром "автопивоварні" — рідкісне захворювання, у разі якої в травній системі в результаті ендогенної ферментації утворюється така кількість етанолу, що може сп'янити.

Раніше Фокус писав, що в Ємені чоловік помер після невдалої операції з видалення наростів. У Алі Антера з'явилися "роги" після досягнення ним віку в 100 років. На момент його смерті один ріг був настільки великим, що був на одному рівні з його ротом.

Також раніше повідомлялося, що "найстаріша у світі жінка" померла у віці 128 років. Йоханна Мазібуко, можливо, залишалася найстарішою жінкою у світі 2023 року. Секретом свого довголіття вона називала життя на фермі й також розповідала, що харчувалася смаженою сараною, яку їла без будь-якого гарніру.