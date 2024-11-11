В каком возрасте пиво больше всего вредит здоровью: невролог назвал неутешительные цифры, детали

Британский невролог Ричард Рестак считает пиво вредным для пожилых людей в любом количестве. Даже умеренные дозы этого алкогольного напитка могут вызвать серьезные болезни.

Несмотря на то, что пиво является одним из самых популярных и наиболее любимых напитков во всем мире, даже его умеренное и "ответственное" потребление может привести к проблемам со здоровьем и вызвать появление серьезной зависимости. Об этом пишет издание Mirror.

Невролог Ричард Рестак в своей книге "Полное руководство по памяти: наука об укреплении ума" говорит, что незначительное питье пива может вызвать потерю памяти, психические расстройства или тяжелую деменцию. Он это объясняет тем, что для избежания подобных заболеваний следует полностью отказаться от употребления алкоголя.

По его исследованиям, алкоголь влияет на абсолютно все функции мозга, и является "очень слабым нейротоксином". Даже умеренные и малые дозы слабоалкогольного напитка очень сильно действуют на работу нейронов, а это приводит к появлению ряда проблем в повседневной жизни.

В наибольшей зоне риска находятся люди пожилого возраста от 65 лет и старше. В этот период времени жизни, скорость восстановления нейронов постепенно уменьшается, и дополнительное количество этанола негативно влияет на здоровье.

"Поэтому важно воздерживаться от алкоголя на этом этапе жизни, когда восстановление нейронов имеет решающее значение", — пишет Рестак и добавляет, что употребление пива "может быть опасным для пожилых людей".

СМИ пишут, что оценка Национальной службы здоровья (NHS) подтверждает исследование Рестака. Там напоминают, что злоупотреблением алкоголя является регулярное употребление этанолсодержащих напитков в количестве более 125-150 граммов в неделю в эквиваленте чистого спирта.

"Алкоголь — это токсичное химическое вещество, которое может иметь широкий спектр неблагоприятных воздействий почти на каждую функцию вашего тела. Влияние алкоголя может быть разным. Иногда вы чувствуете его почти мгновенно. В других случаях, это может длиться дольше и может быть после того, как вы уже выпили несколько напитков", — пишут в своей рекомендации NHS.

В ведомстве добавляют, что наиболее уязвимыми категориями к алкоголю являются дети и подростки в возрасте до 18 лет, люди с хроническими болезнями, пожилые люди, а также кормящие матери. NHS призывает всех граждан уменьшить количество употребленного спиртного, а по возможности — полностью игнорировать его и вести максимально здоровый образ жизни.

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