С возрастом похмелье становится все более разрушительным: почему это происходит

Исследователи не подтвердили связь между возрастом и тяжестью похмелья, но назвали несколько причин, почему мы действительно чувствуем себя хуже.

Related video

Многим знакомо чувство, возникающее после нескольких лишних порций спиртного: пульсирующая головная боль, расстройство желудка и скачущие мысли. Часто также кажется, что симптомы ухудшаются с возрастом: люди замечают, что количество алкоголя, которое они выпивали в молодости без каких-либо последствий, теперь заставляет чувствовать себя истощенными. Почему это происходит? Ученые дали ответ, пишет Live Science.

Действительно ли тяжесть похмелья возрастает с возрастом? Многие ответят утвердительно, но ученые не обнаружили никаких доказательств того, что похмелье ухудшается с возрастом. Впрочем, несколько правдоподобных причин, по которым это может происходить, все же есть.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам руководителя отделения эпидемиологии и биометрии Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму Аарона Уайта, до сих пор не ясно, проявляется ли это у всех людей с возрастом или лишь у некоторых. Но у исследователей есть несколько теорий на этот счет.

Во-первых, похмелье связано с множеством изменений в организме, которые происходят после злоупотребления спиртным. Алкоголь токсичен для клеток, поскольку способен повредить ДНК и затруднить важные клеточные процессы. По мере расщепления алкоголь на короткое время преобразуется в токсичное вещество, ацетальдегид, а затем преобразуется в менее токсичное соединение, ацетат, а затем в воду и углекислый газ.

Увы, с возрастом ферменты в печени, расщепляющие алкоголь, могут становиться менее эффективными, а потому токсичные химические вещества могут дольше задерживаться в организме человека. Когда ацетальдегид остается в печени, он также может вызывать обширное воспаление в организме, в результате возникают распространенные симптомы похмелья.

Во-вторых, люди в возрасте чаще страдают от хронических болезней и состояний, вызывающих сопутствующее воспаление, например, диабет и артрит. Таким образом чрезмерное употребление алкоголя в более взрослом возрасте приводит к "двойному удару" воспаления. По мнению Уайта, все это может ужесточить симптомы похмелья.

В-третьих, употребление алкоголя и старение организма могут затруднить поддержание водного баланса — сочетание двух этих факторов также могут ужесточить похмелье. Алкоголь является мочегонным средством, то есть он выводит воду из организма. Ученые все еще спорят, какую именно роль обезвоживание играет в похмелье, но не секрет, что обезвоживание может вызывать головные боли и усталость.

В-четвертых, алкоголь и возраст влияют на качество сна. Выпив несколько напитков, можно ускорить начальный процесс засыпания, но качество такого отдыха резко падает.

Впрочем, ученые признают, что есть много потенциальных причин, почему похмелье ужесточается с возрастом, однако сильное похмелье вовсе не является гарантированной частью старения. К слову, эти выводы также были подтверждены в небольшом опросе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали о пользе спаржи в борьбе с похмельем.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.