З віком похмілля стає все більш руйнівним: чому це відбувається

Дослідники не підтвердили зв'язок між віком і тяжкістю похмілля, але назвали кілька причин, чому ми справді почуваємося гірше.

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Багатьом знайоме відчуття, що виникає після кількох зайвих порцій спиртного: головний біль, що пульсує, розлад шлунка та думки, що скачуть. Часто також здається, що симптоми погіршуються з віком: люди помічають, що кількість алкоголю, яку вони випивали в молодості без будь-яких наслідків, тепер змушує почуватися виснаженими. Чому це відбувається? Учені дали відповідь, пише Live Science.

Чи справді тяжкість похмілля зростає з віком? Багато хто відповість ствердно, але вчені не виявили жодних доказів того, що похмілля погіршується з віком. Утім, кілька правдоподібних причин, через які це може відбуватися, все ж є.

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За словами керівника відділення епідеміології та біометрії Національного інституту зі зловживання алкоголем і алкоголізму Аарона Вайта, досі незрозуміло, чи проявляється це у всіх людей з віком, чи лише у деяких. Але у дослідників є кілька теорій щодо цього.

По-перше, похмілля пов'язане з безліччю змін в організмі, які відбуваються після зловживання спиртним. Алкоголь токсичний для клітин, оскільки здатний пошкодити ДНК і ускладнити важливі клітинні процеси. У міру розщеплення алкоголь на короткий час перетворюється на токсичну речовину, ацетальдегід, а потім перетворюється на менш токсичну сполуку, ацетат, а потім на воду і вуглекислий газ.

На жаль, з віком ферменти в печінці, що розщеплюють алкоголь, можуть ставати менш ефективними, а тому токсичні хімічні речовини можуть довше затримуватися в організмі людини. Коли ацетальдегід залишається в печінці, він також може спричиняти значне запалення в організмі, в результаті виникають поширені симптоми похмілля.

По-друге, люди у віці частіше страждають від хронічних хвороб і станів, що спричиняють супутнє запалення, наприклад, діабет і артрит. Таким чином надмірне вживання алкоголю в більш дорослому віці призводить до "подвійного удару" запалення. На думку Вайта, все це може посилити симптоми похмілля.

По-третє, вживання алкоголю і старіння організму можуть ускладнити підтримання водного балансу — поєднання двох цих факторів також можуть посилити похмілля. Алкоголь є сечогінним засобом, тобто він виводить воду з організму. Вчені все ще сперечаються, яку саме роль зневоднення відіграє в похміллі, але не секрет, що зневоднення може спричиняти головний біль і втому.

По-четверте, алкоголь і вік впливають на якість сну. Випивши кілька напоїв, можна прискорити початковий процес засинання, але якість такого відпочинку різко падає.

Утім, учені визнають, що є багато потенційних причин, чому похмілля стає жорсткішим із віком, однак сильне похмілля зовсім не є гарантованою частиною старіння. До слова, ці висновки також були підтверджені в невеликому опитуванні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли про користь спаржі в боротьбі з похміллям.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.