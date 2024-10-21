Пластичні хірурги оцінили зміни зовнішності Голді Гоун і Курта Рассела (фото)

Незважаючи на вік, актори сповнені оптимізму і стежать за своїм зовнішнім виглядом. Пара довгі роки живе в цивільному шлюбі. Через 40 років свої стосунки вони офіційно так і не оформили. Незважаючи на вік, вони сповнені оптимізму і стежать за своїм зовнішнім виглядом.

Related video

Знаменита голлівудська пара Курт Рассел і Голді Гоун за останній час дуже змінилися. Провідні лікарі вважають, що зірки вдалися до серйозних медичних втручань, щоб "омолодити" свою зовнішність, повідомляє Radar Online.

Джерело повідомило: "Вони приступили до повної трансформації!". Навесні 2024 року Гоун і Курт були помічені на відпочинку. Багато шанувальників відзначили їхній старечий вигляд і зайві кілограми. Рассел на знімках мав вгодований вигляд і значний живіт.

Голді Гоун і Курт Рассел

Тепер фахівці з пластичної хірургії припустили, що 73-річний красень із фільму "Втеча з Нью-Йорка" і його 78-річна кохана доклали всіх зусиль, щоб скинути зайву вагу і "оновити свої фігури".

Голді Гоун і Курт Рассел Фото: Getty Images

"Мені здається очевидним, що Голді Гоун освіжила своє обличчя, зробивши підтяжку обличчя і шиї, яка розгладила її щоки. Їй також видалили зайву шкіру над і під очима, а також зробили пілінг шкіри на обличчі, завдяки чому вона стала виглядати набагато молодшою", — вважає пластичний хірург з Нью-Йорка доктор Йоель Шахар.

На думку доктора Чарльза Рунелса, Гоун ввела філлери в щоки і губи, а також зробила ін'єкції ботокса, щоб розслабити лоб і зробити очі більш відкритими. За словами експерта з довголіття доктора Гейба Міркіна, Рассел "виглядає так, ніби він втратив 13 кг зайвого жиру на животі". Однак Шахар припустив, що схуднення Рассела могло бути пов'язане із застосуванням препарату Ozempic, що "спалює внутрішньочеревний жир", з яким не справляється ліпосакція.

Інсайдери, близькі до пари, розповіли, що безжурний дует, який зіграв разом у романтичній комедії 1987 року "За бортом", останнім часом був сповнений рішучості привести себе до ладу. "Добре це чи погано, але Голлівудом рухає імідж", — зазначило джерело.

Відомо, що пара разом з 1983 року, але офіційно свої стосунки вони не оформили. Вони виховали трьох дітей: спільного 38-річного сина Вайєтта Рассела, 45-річну доньку Кейт Гадсон і 42-річного сина Олівера Гадсона від шлюбу Голді з музикантом Біллом Гадсоном. Також у Рассела є 44-річний син Бостон Рассел від колишньої дружини Сізон Хаблі.

Голді Гоун, Курт Рассел, 1985 рік Фото: Getty Images

Раніше, 15 квітня, Голді Гоун відверто розповіла про свої стосунки з Куртом Расселом.