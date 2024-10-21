Пластические хирурги оценили изменения внешности Голди Хоун и Курта Рассела (фото)

Невзирая на возраст, актеры полны оптимизма и следят за своим внешним видом. Пара долгие годы живет в гражданском браке. Спустя 40 лет свои отношения они официально так и не оформили. Невзирая на возраст, они полны оптимизма и следят за своим внешним видом.

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Знаменитая голливудская пара Курт Рассел и Голди Хоун за последнее время очень изменились. Ведущие врачи полагают, что звезды прибегли к серьйозным медицинским вмешательствам, чтобы "омолодить" свою внешность, сообщает Radar Online.

Источник сообщил: "Они приступили к полной трансформации!". Весной 2024 года Хоун и Курт были замечены на отдыхе. Многие поклонники отметили их старческий облик и лишние килограммы. Рассел на снимках имел упитанный вид и внушительный живот.

Голди Хоун и Курт Рассел

Теперь специалисты по пластической хирургии предположили, что 73-летний красавчик из фильма "Побег из Нью-Йорка" и его 78-летняя возлюбленная приложили все усилия, чтобы сбросить лишний вес и "обновить свои фигуры".

Голди Хоун и Курт Рассел Фото: Getty Images

"Мне кажется очевидным, что Голди Хоун освежила свое лицо, сделав подтяжку лица и шеи, которая разгладила ее щеки. Ей также удалили лишнюю кожу над и под глазами, а также сделали пилинг кожи на лице, благодаря чему она стала выглядеть намного моложе", — считает пластический хирург из Нью-Йорка доктор Йоэль Шахар.

По мнению доктора Чарльза Рунелса, Хоун ввела филлеры в щеки и губы, а также сделала инъекции ботокса, чтобы расслабить лоб и сделать глаза более открытыми. По словам эксперта по долголетию доктора Гейба Миркина, Рассел "выглядит так, будто он потерял 13 кг лишнего жира на животе". Однако Шахар предположил, что похудение Рассела могло быть связано с применением препарата Ozempic, "сжигающим внутрибрюшной жир", с которым не справляется липосакция.

Инсайдеры, близкие к паре, рассказали, что неунывающий дуэт, сыгравший вместе в романтической комедии 1987 года "За бортом", в последнее время был полон решимости привести себя в порядок. "Хорошо это или плохо, но Голливудом движет имидж", — отметил источник.

Известно, что пара вместе с 1983 года, но официально свои отношения они не оформили. Они воспитали троих детей: общего 38-летнегосына Уайетта Рассела, 45-летнюю дочь Кейт Хадсон и 42-летнего сына Оливера Хадсона от брака Голди с музыкантом Биллом Хадсоном. Также у Рассела есть 44-летний сын Бостон Рассел от бывшей жены Сизон Хабли.

Голди Хоун, Курт Рассел, 1985 год Фото: Getty Images

Ранее, 15 апреля, Голди Хоун откровенно рассказала о своих отношениях с Куртом Расселом.