40 лет вместе: Голди Хоун раскрыла секрет счастливых отношений с Куртом Расселом (фото)

Пара долгие годы живет в гражданском браке. Спустя 40 лет свои отношения они официально так и не оформили.

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Американская актриса, продюсер, режиссер и певица Голди Хоун на своем гала-вечере Love-In, посвященном 20-летию Фонда Голди Хоун и MindUP поделилась секретом своих успешных отношений с Куртом Расселом, которые длятся более четырех десятилетий, пишет E! News.

"У вас должен быть хороший секс. Потому что секс — это то, что объединяет вас… здоровые сексуальные отношения, обычно длятся намного дольше", — сказала 78-летняя звезда "Клуба первых жен" и в шутку добавила: "Иногда нужно быть добрыми друг к другу".

Она также отметила, что пары не всегда приходят к согласию в быту и к этому следует относиться спокойно. "С годами ты меняешься. Ты часто думаешь по-разному. И ты должен это принять и оценить, весело ли нам или это то, что мы хотим делать? Смеемся ли мы вместе? Делимся ли мы какими-то вещами? Хотя тебе не обязательно делиться всем", — сказала актриса.

Голди Хоун и Курт Рассел Фото: instagram.com/goldiehawn

Голди также считает, что людям следует оставаться реалистичными в своих ожиданиях от отношений: "Я думаю, у нас много ожиданий относительно отношений, но вы должны любить человека. Это очень важно".

73-летний Курт также поделился своими советами по формированию прочных отношений. "Я думаю, что у большинства людей, которые вместе уже долгое время, есть одна общая черта. Это то, что после стольких лет вместе вы испытаете почти все, что только можно испытать вместе, все взлеты и падения. Мне просто нравится тот факт, что мы встретились и нам все еще нравится быть вместе", — добавил актер.

Голди Хоун и Курт Рассел Фото: instagram.com/goldiehawn

Пара вместе с 1983 года, но официально свои отношения они не оформили. Они воспитали троих детей: общего 38-летнегосына Уайетта Рассела, 45-летнюю дочь Кейт Хадсон и 42-летнего сына Оливера Хадсона от брака Голди с музыкантом Биллом Хадсоном. Также у Рассела есть 44-летний сын Бостон Рассел от бывшей жены Сизон Хабли.

На мероприятии Голди поддержали Курт, Голди и Оливер, а среди знаменитостей присутствовали: Ферги, Деми Мур, Мартин Шорт, Брукс Надер, Николь Уильямс-Инглиш, Мелани Гриффит, Джейсон Вайнберг, Рэйчел Зои, Бренда Сонг, Маколей Калкин, Нико Мизрахи, Джейми Мизрахи, Орландо Блум и Кэти Аселтон, а также другие.

Ранее, 22 ноября 2023 года, Фокус писал, как американская актриса Голди Хоун отметила свое 78-летие.