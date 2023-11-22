Американская актриса Голди Гоун отметила свое 78-летие на яхте в черном купальнике

Несмотря на почтенный возраст, актриса до сих пор активно проводит время.

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Американская актриса и модель Кейт Гадсон опубликовала фото, посвященное празднованию 78-летия своей звездной мамы Голди Гоун. Видеоролик из теплых семейных отдыхов появился в ее инстаграмме.

Известно, что комедийная актриса праздновала свой день рождения вчера, 21 ноября.

Среди фотографий, которые опубликовала звездная дочь, можно увидеть фото Кейт из Голди, ее внуков, их общий отдых. Несмотря на возраст, актриса до сих пор имеет вспыльчивый характер и любит весело провести время

На некоторых кадрах можно разглядеть Голди в черном сплошном купальнике, зажигающую на отдыхе на яхте.

В подписи Кейт написала: "С Днем Рождения самую веселую, красивую и вдохновляющую маму. Мы очень любим тебя, Гого".

Следует отметить, что Голди Гоун за годы своей актерской карьеры дважды получала награду Оскар. Впервые это произошло в 1968 году за роль в фильме "Цветок кактуса". Второй раз отличие Голди получила в 1980 году за роль в фильме "Рядовой Бенджамин".

Актриса является довольно эмоциональным персонажем, которая до сих пор привлекает внимание прессы. Например, недавно Голди рассказала прессе, что имела контакт с инопланетянами. Это случилось, когда ей было 20 лет. Она спала в машине своей подруги, когда почувствовала сильный свист и вибрацию в ушах. Когда актриса подняла голову, увидела трех особей не человеческого облика. У них была треугольная плоская голова и одно отверстие на лице.

Напомним, Голди Гоун снялась для обложки глянца и рассказала, как проспала свой единственный "Оскар".