Голди Хоун снялась для обложки глянца и рассказала, как проспала свой единственный "Оскар"

77-летняя актриса получила "Оскар" в далеком 1970 году и умудрилась проспать это важное событие.

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Актриса Голди Хоун, звезда фильмов "За бортом" и "Смерть ей к лицу", появилась на обложке Variety и дала откровенное интервью.

Не смотря на то, что она снялась во множестве фильмов за свою многолетнюю карьеру, которая началась еще в конце 1960-х, "Оскар" она получила единственный раз, в номинации "лучшая женская роль второго плана" за фильм "Цветок кактуса". Это был ее второй фильм.

Вечером 7 апреля 1970 года подающая надежды 25-летняя актриса, на счету которой всего два фильма, находилась за полмира от павильона Дороти Чендлер в Лос-Анджелесе, когда Фред Астер открыл конверт и прочитал ее имя. Вместо того, чтобы купаться в лучах славы, Хоун старалсь выспаться перед съемками в фильме "В моем супе девушка" в Лондоне.

Голди Хоун со своим единственным "Оскаром"

"Я никогда не наряжалась и мне так и не удалось получить наград на сцене. Я жалею об этом. Сейчас я думаю: "Было бы так здорово иметь возможность сделать это", — говорит Хоун, вспоминая, что и не ждала, что победит. Ведь это было задолго до того, как в Сети строились предположения и эксперты писали прогнозы.

"Цветок кактуса" был ее первой настоящей ролью в кино, если не считать эпизодическую роль в диснеевском мюзикле "Единственная, настоящая, оригинальная семейная группа" и она была номинирована вместе с такими звездами, как Сильвия Майлз за роль "Полуночном ковбое" и Сюзанна Йорк за картину "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?".

В отличие от 63,1 миллиона человек, которые смотрели прямую трансляцию в США, Хоун пропустила шоу.

"Я забыла, что в тот вечер "Оскар" показывали по телевидению. А потом я проснулась от телефонного звонка примерно в 4 утра. И это был мужской голос, и он сказал: "Эй, поздравляю, ты получила". "Я получила что?" "Ты получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана", — Хоун вспоминает, что поблагодарила бестелесный голос, повесила трубку, позвонила родителям и они вместе поплакали.

Хотя Ракель Уэлч приняла заветную статуэтку от имени Хоун в ту ночь, сама актриса увидела этот момент только недавно, вместе с Джимми Киммелом.

"Он сказал: "Вы когда-нибудь видели ту часть, где вас объявляет Фред Астер?". И я сказала: "Фред Астер?!" Он мой кумир. И я не знала, что это он назвал мое имя. Я расчувствовалась, когда наконец увидела этот эпизод", — рассказала Голди.

Момент, когда Голди Хоун не получила "Оскар"

Второй раз ее номинировали в 1981 году за роль в фильме "Рядовой Бенджамин", также она была соведущей Чеви Чейза и Пола Хогана в 1987 году, и 13 раз выходила сцену во время церемонии уже в роли самостоятельной ведущей.

А церемонию 1989 года она вела вместе со своим многолетним партнером Куртом Расселом. И они полностью переписали все слова.

На уже надоевший вопрос, почему они так и не поженились, Голди говорит, что они спросили у детей, волнует ли их это, оказалось, что нет. Так что официальный брак так и не был заключен.

Голди Хоун и Курт Рассел

В семье, в которой все знамениты, Хоун, кажется, не слишком серьезно относится к известности. "Курт и я очень похожи. Он не считает себя кинозвездой. Я тоже. Ни один из нас не думает об этом", — говорит она.

Но журналисты считают, что Голди Хоун оказала на женщин-звезд огромное влияние, проложив путь поколениям известных комедийных актрис, таких как Мег Райан, Сандра Буллок и Джулия Робертс. На экране Хоун была в равной степени глупой и сексуальной, но каким-то образом ей удавалось вести себя бунтарски.

"У нее просто врожденный талант, — вспоминал Мэл Гибсон, сыгравший вместе с Хоун в "Птичке на проводе", эксцентричном боевике начала 90-х. — Кажется, она просто родилась с этим уникальным чувством юмора".

В то время, когда фильмы стремятся к актуальности, Хоун напоминает, что Голливуд когда-то был гламурным и веселым.

"Раньше "Оскар" был элегантным. Я не старомодна, но иногда шутки не к месту. И мне не хватает почтения. Вещи стали политизированы. Я хочу видеть людей в восторге. Я хочу, чтобы люди снова поверили. Я хочу, чтобы люди больше смеялись, а не только за чей-то счет", — говорит она.

Хоун выросла в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, младшая из двух дочерей отца-музыканта, игравшего на скрипке, саксофоне и кларнете, и матери-танцовщицы. Она выросла в двухквартирном доме на тупиковой улице со своей сестрой Патти, известным голливудским публицистом. Ее воспитание было связано с искусством, а ее отец выступал для таких президентов, как Рузвельт, и на свадьбе Джона Ф. Кеннеди.

"У меня было идиллическое детство. Мы никогда не запирали дверь. Летом мы строили крепости во дворе, а зимой катались на санках. Вечером вы возвращались к ужину, грелись у камина и мама пекла печенье с шоколадной крошкой", — Голди с детства мечтала танцевать на Бродвее, так что начала заниматься танцами.

Ее первой работой был танец на Всемирной выставке 1964 года в Нью-Йорке. Это превратилось в актерские роли в мюзиклах, которые привели ее в Лос-Анджелес. Успех пришел быстро, когда Хоун получил главную роль в "Смехе Роуэна и Мартина", скетч-комедийном шоу, похожем на "Субботним вечером в прямом эфире". Ее амплуа было взбалмошная блондинка с глазами-блюдцами и обезоруживающим хихиканьем.

Голди Хоун в 1967 году

Но она рано получила "Оскар" и смогла выбирать фильмы. Но когда ее карьера пошла в гору, Хоун вышла замуж за музыканта Билла Хадсона в 1976 году, будучи беременной их сыном Оливером. Три года спустя она родила дочь Кейт. Так что ей пришлось сделать перерыв. По ее словам: Голливуд — не самое естественное место для материнства.

1980-е также принесли ее первое настоящее сотрудничество с Расселом. Впервые они встретились, когда ему было 15, а ей 22, причем Курт пришел на прослушивание с матерью. Он уже тогда был восхищен Голди.

Но парой они стали только во время съемок "Свинговой смены" в 1983 году после ее расставания с Хадсоном. После рождения сына Уайетта в 1986 году Хоун и Рассел вместе снялись в фильме "За бортом".

К слову римейк этого классического фильма Голди не понравился. Интересно, но она и Мадонна могли сыграть Велму Келли и Рокси Харт в экранизации бродвейского мюзикла "Чикаго" для Miramax Харви Вайнштейна. Но он задвинул фильм на полку, но выплатил Голди неустойку. Как поступила Мадоннна – актриса не знает.

"Я действительно не знаю, как она к этому относилась. Знаешь, она просто плыла по течению", — говорит она.

По конец интервью Голди отмечает, что сейчас к ней на ужин заглянет ее внук. Все трое ее детей живут по соседству, а Кейт Хадсон занимает дом, в котором выросла. Рассел Кроу часто говорит, что они ездят к друг другу в гости на велосипеде.

К большому удовольствию Хоун, кинокарьера ее детей находится на подъеме. Кейт сама стала кинозвездой после того, как в 2001 году была номинирована на "Оскар" за фильм "Почти знаменит". Но Голди Хоун перестала давать советы своим детям и перешла к внукам. Ее философия — учить личным примером.

"Вы должны зарабатывать на жизнь, оставаться сострадательным и оставаться реалистом", — говорит она.

Напомним, ранее Голди Хоун вместе с Кейт Хадсон и внучкой отлично провела время в Аспене.