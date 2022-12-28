В дутых розовых штанах: 77-летняя Голди Хоун в кадре папарацци в Аспене

Известная актриса решила прогуляться по снежному городу и сходить за покупками.

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77-летняя американская актриса Голди Хоун, которую многие знают по роли в комедии "За бортом" 1987 года, проводит сейчас время в горах с семьей. Ее заметила на улице горнолыжного курорта в Аспене. Об этом пишет Daily Mail.

Голди прогуливалась в дутых нежно-розовых штанах, уггах молочного цвета с вязаными деталями, а также в черной кофте в рубчик.

Свой аутфит знаменитость дополнила золотыми серьгами-кольцами, черной сумкой и крупным кольцом на пальце. Также она сделала объемную и "взъерошенную" укладку.

Вместе с ней на прогулке была ее дочь, 43-летняя актриса Кейт Хадсон и внучка — 4-летняя Рани.

Обладательница премии "Золотой глобус" надела вязаный свитер оверсайз с синей шапкой, черный леггинсы, а на ногах у нее были черные зимние сапоги с меховой отделкой. Дополнением к образу стали большие квадратные солнцезащитные очки и черная кожаная поясная сумка.

Девочка была одета в объемный пуховик цвета фуксии поверх розового платья и красных леггинсов.

Напомним, Кейт Хадсон посетила светское мероприятие вместе с 18-летним сыном.