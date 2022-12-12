Шикарная Кейт Хадсон вышла в свет с 18-летним сыном

Знаменитость вышла в свет со старшим сыном от первого брака.

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43-летняя актриса Кейт Хадсон выглядела шикарно и очень элегантно, когда она попала в объектив папарацци по пути на гала-концерт Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда выбрала для выхода на публику белое приталенное платье с глубоким V-образным декольте и ромбообразным вырезом на животе. Украшением наряда стали пара металлических брошек в виде двух золотистых цветов спереди на платье.

Свой аутфит Кейт дополнила серьгами с бриллиантами, золотистыми босоножками на высокой платформе, а также крупным золотым кольцом в виде цветка. В руке звезда держала очень оригинальный серебристый клатч с золотистой застежкой. Стилисты продумали до мелочей макияж в золотисто-коричневой гамме, а красная подводка сделала ее взгляд более выразительным.

Компанию актрисе на светском мероприятии составил ее старший сын — 18-летний Райдер Робинсон. Парень родился в браке Кейт и рок-музыканта Криса Робинсона, который продлился с 2000 по 2007 год. Для гала-концерта он надел темно-синий костюм с парой таких же брюк и белую рубашку на пуговицах.

Также у Хадсон есть еще двое детей — 11-летний сын Бингем Хоун Беллами, отцом которого является фронтмен группы Muse Мэттью Беллами, а также 4-летняя дочь Рани Роуз Хадсон Фудзикава, отцом которой является бойфренд Кейт — основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.

Напомним, Кейт Хадсон появилась в эффектном образе на премьере фильма "Достать Ножи 2: Стеклянная Луковица".

Также Фокус писал, что знаменитая актриса вернула в тренды старый голливудский обычай появляться на красной дорожке в шубе.