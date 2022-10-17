Кейт Хадсон пришла на премьеру фильма в искусственной шубе за 14 тысяч долларов

Актриса появилась в эффектном образе на премьере фильма "Достать Ножи 2: Стеклянная Луковица".

Related video

Кейт Хадсон вернула в тренды старый голливудский обычай появляться на красной дорожке в шубе. На премьеру фильма "Достать ножи 2: Стеклянная луковица" она пришла в элегантном вечернем платье и длинной шубе от Saint Laurent. Об этом пишет Daily Mail.

Стоимость роскошной шубы из искусственного меха – более 14 тысяч долларов. Кейт продемонстрировала настоящий голливудский шик, спустив ее с плеч и продемонстрировав платье в тон с открытыми плечали и глубоким декольте.

[ + – ] Кейт Хадсон на премьере фильма "Достать ножи 2" Фото: Getty Images

Были на премьере и другие актеры из фильма. Дэниел Крейг показал настоящий шик Джеймса Бонда, придя в в элегантном темно-синем смокинге.

Также присутствовали звезда "Игры Престолов" Гвендолин Кристи в экстравагантном платье с номреом на спине, Жанель Моне в огромной шляпе, Итан Хоук и Дэвид Батиста.

[ + – ] Премьера фильма в Лондоне

Напомним, сюжетно второй фильм "Достать ножи" никак не связан с первым. Он рассказывает историю технического миллиардера Майлза Брона (Эдвард Нортон), который приглашает своих друзей отдохнуть на своем частном греческом острове, но одного из них находят мертвым.

Однако один общий герой в фильмах есть – это Дэниел Крейг, который исполняет роль детектива Бенуа Блана. Тут он тоже прибывает, чтобы выяснить, кто убил друга миллиардера.

[ + – ] Трейлер фильма "Достать ножи 2"

Glass Onion будет показан в крупных сетях кинотеатров США только в течение одной недели, с 23 по 29 ноября, и в кинотеатрах Великобритании 25 ноября, а премьера на Netflix состоится 23 декабря.

Напомним, ранее Кейт Хадсон опубликовала в соцсетях фотографию своей дочери. Поклонники отметили потрясающее сходство матери и ребенка.