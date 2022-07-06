Кейт Хадсон показала подросшую дочь (фото)

Поклонники знаменитости заметили поразительное сходство между девушками.

43-летняя американская актриса Кейт Хадсон поделилась семейными фото с 3-летней дочерью Рани.

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Голливудская знаменитость и ее маленькая копия позировали в похожих парных образах. Мама и дочь примеряли бежевые боди и были с распущенными волосами, поэтому подписчики Хадсон еще больше заметили сходство между девушками.

[ + – ] Кейт Хадсон и ее дочь Рани

Подписчики американской звезды заметили поразительное сходство между Кейт и ее дочерью.

"Твоя маленькая копия", "мама и ее девочка", "не могу оторвать взгляд от вас, девочки", — пишут фолловеры актрисы.

Маленькая Рани – дочь Кейт Хадсон и ее бойфренда, музыканта Дэнни Фудзикавы. В 2021 пара объявила о своей помолвке, однако официальной свадьбы еще не было. 3-летняя общая дочь Кейт и Дэнни родилась в 2018 году.

[ + – ] Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава Фото: Instagram katehudson

До музыканта Фудзикавы голливудская актриса была несколько лет замужем за Крисом Робинсоном. От их союза подрастает сын Райдер.

Впоследствии Хадсон встречалась с музыкантом Мэттью Беллами. Они обручились в 2011. В том же году актриса родила сына Бингема. Однако в 2014 году пара разорвала свои отношения.

Кейт Хадсон воспитывает троих детей от разных союзов.

Напомним, Кейт Хадсон выходит замуж за своего бойфренда и отца трехлетней Рани.

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