Кейт Гадсон показала доньку, що підросла (фото)

Прихильники знаменитості помітили разючу схожість між дівчатами.

43-річна американська акторка Кейт Гадсон поділилася сімейними фото з 3-річною донькою Рані.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Голлівудська знаменитість та її маленька копія позували у схожих парних образах. Мама та донька приміряли бежеві боді та були з розпущеним волоссям, через що підписники Гадсон ще більше помітили схожість між дівчатами.

[ + – ] Кейт Гадсон та її донька Рані

Підписники американської зірки помітили разючу схожість між Кейт та її донькою.

"Твоя маленька копія", "мама і її дівчинка", "не можу відірвати погляд від вас, дівчатка", — пишуть фоловери акторки.

Маленька Рані — донька Кейт Гадсон та її бойфренда, музиканта Денні Фудзікави. У 2021 пара оголосила про свої заручини, проте офіційного весілля ще не було. 3-річна спільна донька Кейт та Денні народилася у 2018 році.

[ + – ] Кейт Гадсон і Денні Фудзікава Фото: Instagram katehudson

До музиканта Фудзікави голлівудська акторка була кілька років заміжня за Крісом Робінсоном. Від їхнього союзу підростає сина Райдер.

Згодом Гадсон зустрічалася з музикантом Меттью Белламі. Вони заручилися у 2011. Того ж року акторка народила сина Бінгема. Проте у 2014 пара розірвала свої стосунки.

То ж наразі Кейт Гадсон виховує трьох дітей від різних союзів.

Нагадаємо, Кейт Гадсон виходить заміж за свого бойфренда та батька трирічної Рані.

Також Фокус писав про ідеальний легкий образ для весни та літа 2022, який продемонструвала 43-річна Кейт Гадсон.